為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

世界第二長！中國建22公里「天山勝利隧道」 預計2025年通車

天山山脈被譽為「地質博物館」，工程難度極高，施工團隊必須同時開挖3條洞。天山勝利隧道模擬圖。（圖擷取自微博）

天山山脈被譽為「地質博物館」，工程難度極高，施工團隊必須同時開挖3條洞。天山勝利隧道模擬圖。（圖擷取自微博）

2023/11/27 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆有雄偉的天山山脈從東到西橫亙在中部，距離長達1700多公里，因此分成南疆、北疆，為了縮短兩地距離，中國即將推出全長22.1公里的「天山勝利隧道」，預計於2025年10月底正式通車，將成為世界第二長公路隧道。

綜合中媒報導，天山勝利隧道的全長達22.1公里，是全球在建高速公路最長的隧道，同時也是南北疆交通的重要工程。隧道通車後，汽車穿越天山僅需約20分鐘，從新疆烏魯木齊到尉犁縣的行車時間將由原本的7小時縮短至3小時。

負責天山勝利隧道的出口端的經理李亞隆表示，天山山脈被譽為「地質博物館」，工程難度極高。這條隧道具有「一長」（單洞長22.1公里）、「一多」（穿越16個地質斷裂帶）、「二深」（豎井、隧道埋深都很深）、「五高」（高地應力、高地震烈度、高環保要求、高寒、高海拔）的特點。

為應對複雜的地質條件，這座隧道首次在高速公路領域採用了3洞加4豎井的施工方法。其中，「3洞」包括左、右主洞和中導服務洞，而「4豎井」則分佈在整個隧道頂端，實現了縱向通風，類似隧道的呼吸系統。

報導指出，「天山號」和「勝利號」是為天山勝利隧道量身訂做的挖掘設備。這兩個掘進機的開挖直徑為8.43公尺，長282公尺，重約2000噸。該設備的特點在於它們能在多種複雜地層下實現安全、環保、高效的掘進。

然而，近期，天山勝利隧道的施工階段遇到了裂隙湧水的問題，每小時湧水達約200立方米，全部積到了刀頭部分，快速有效地抽排水迫在眉睫。李亞隆表示，「以前，這種岩層條件下，施工進度每天大約可以掘進15公尺，這兩天的進度明顯降了下來，每天只能掘進10公尺左右。」

據了解，天山勝利隧道預計於2025年完工通車，屆時將超越長達18.2公里的日本山手隧道，成為全球第2長的公路隧道，僅次於挪威的洛達爾隧道，該隧道長達24.51公里，於2000年啟用。此外，台灣的雪山隧道以12.9公里的長度位列第15名。

「4豎井」則分佈在整個隧道頂端，實現了縱向通風，類似隧道的呼吸系統。天山勝利隧道模擬圖。（圖擷取自微博）

「4豎井」則分佈在整個隧道頂端，實現了縱向通風，類似隧道的呼吸系統。天山勝利隧道模擬圖。（圖擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拚觀光！馬來西亞推30天入境免簽 含中國印度
2023/11/27 21:39

拚觀光！馬來西亞推30天入境免簽 含中國印度
中國肺炎黴漿菌肆虐！上課學生少一半 教室8字標語遭譏諷刺
2023/11/27 20:44

中國肺炎黴漿菌肆虐！上課學生少一半 教室8字標語遭譏諷刺

環境決定你的價值！美術館特區獨步全台
中國兒科急診爆滿！小孩躺「露營推車」吊點滴成「移動病房」
2023/11/27 20:00

中國兒科急診爆滿！小孩躺「露營推車」吊點滴成「移動病房」
大媽往兵馬俑「吐痰丟菸蒂」 網轟：秦始皇不會放過她！
2023/11/27 18:58

大媽往兵馬俑「吐痰丟菸蒂」 網轟：秦始皇不會放過她！

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
打不完的金融虎？中國落馬金融高官3年增4倍
2023/11/27 16:53

打不完的金融虎？中國落馬金融高官3年增4倍
郭台銘退選 工業富聯重挫市值跌破3000億人民幣
2023/11/27 16:04

郭台銘退選 工業富聯重挫市值跌破3000億人民幣
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播