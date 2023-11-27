中國兒科急診爆滿！小孩躺「露營推車」吊點滴成「移動病房」

中國爆發「肺炎黴漿菌感染」疫情，使濟南醫院的兒科急診室人滿為患，家長開始使用「露營推車」，將其轉變為急診室內的「移動病床」。（圖擷取自微博）

2023/11/27 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期爆發「肺炎黴漿菌感染」疫情，症狀會引起發燒、咳嗽、咽喉痛等類似感冒症狀的細菌，且會飛沫感染，被稱為「行走肺炎」。然而，濟南多地醫院的兒科急診室人滿為患，家長開始使用「露營推車」，將其轉變為急診室內的「移動病床」。

根據《齊魯晚報》報導，從白天到深夜，咳嗽聲和哭鬧聲此起彼落，山東濟南部分醫院兒科急診室每日接診量已突破1000人。然而，由於小孩生病，迫使許多家長不得不請假陪同孩子就醫，導致兒科急診室人滿為患。

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一位陪同9歲兒子打點滴的家長趙女士表示，一開始以為只是普通感冒發燒，沒想到是肺炎黴漿菌感染。她提到，兒子在社區醫院治療三天後，高燒退卻，但咳嗽症狀卻變得更為嚴重，因此帶著兒子轉到山東省立醫院兒科急診。由於病患急劇增加，兒童醫院急診室的人龍已排到300多號，前方還有160多人。

趙女士透露，她兒子班上有近40名小學生，十幾位學生出現了發燒和咳嗽等症狀，而現在還有三分之一的學生未發燒、未咳嗽，連老師的聲音都嘶啞，可能也中招了。

報導指出，各地疾病預警中心的訊息顯示，北京、上海、廣東、福建等多地的兒科病區正全力運作，濟南市各大醫院兒科急診室的患病兒童數量激增，部分醫院的走廊形成「一地難求」的現象，而露營推車和折疊椅更成為患病兒童的「吊點滴神器」。

據了解，肺炎黴漿菌是介於細菌和病毒之間的極小致病微生物，通常引起發燒、厭食、咳嗽、畏寒、頭痛、咽痛、胸骨下疼痛等呼吸道症狀，以發燒和咳嗽為主要表現，進而波及咽部、支氣管及肺部。

中國國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任盧洪洲指出，在「十一國慶節」過後，深圳市第三人民醫院的病原微生物核酸檢測結果顯示，感染率最高的是黴漿菌肺炎（34.33%），其次是A型流感病毒（12.17%）和B型流感病毒（5.79%），還有呼吸道腺病毒（2.76%）和呼吸道合胞病毒（2.03%）。

盧洪洲也提醒，一些病原微生物可能混合感染，特別是對於年齡較小的患兒，混合感染的風險較大。若合併支原體感染，兒童的症狀將更為嚴重，家長應當提高警覺。

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