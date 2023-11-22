中國黴漿菌肺炎擴散 爆大規模感染 看診得等超過1天
〔即時新聞／綜合報導〕中國近期流傳「支原體肺炎」（黴漿菌肺炎）迅速擴散，網路上更傳出，包含北京及天津疑似爆發大規模感染，各大兒科醫院病患暴增，急診排到2千多號，想看診得排24小時以上。
中國今秋流行黴漿菌肺炎，近期傳出在兒童間迅速擴散，進行「洗肺」手術的病童越來越多，上週甚至傳出有醫院單日做了67例「洗肺」手術的情況，北京天壇醫院兒科門診的候診患者也傳出每天約有四、五百人。
請繼續往下閱讀...
此外，本月初北京市疾控中心也曾發布消息，指北京市兒童醫院每日呼吸道感染接診病例已經達到3500至3600人，民眾表示醫院到處都大排長龍，每一層樓道都被打點滴的患者擠得水洩不通，河南中醫藥大學第一附屬醫院也有醫師表示，兒科患者一直處於接近飽和狀態，週均門診量接近2萬。
長期關注中國各項時事的社群平台「X」（前推特）用戶「李老師不是你老師」，昨晚也發文分享多張截圖指出，「目前各大社群媒體消息顯示，北京、天津疑似爆發了大面積支原體肺炎感染，圖片顯示，北京各大兒科醫院病患暴增，急診叫號已經排到兩千多號，需要排隊24小時以上。亦有大V（一般稱擁有50萬以上粉絲的公眾人物為網路大V）表示自己中招，同時，天津高校亦有大批學生請假」。
在發文底下網友議論紛紛，「等24小時？這樣醫療資源完全不夠用」、「上個月就開始了」、「保守了，半小時前的資訊，現在天津兒童醫院已經到三千五百多號了」、「關了三年還債而已，外加進口抗生素等的缺失」、「我天津人，有小孩的同事已經不讓孩子去學校了」，有網友更指出「不只北京，全國都在爆發，這次兒童首當其衝，然後由孩子傳染給家長，小學都是半個班半個班的病假，北京主要就兩個兒童醫院，基本掛不上號」。
有網友甚至聲稱「這都不封城？ 這次不親自部署親自指揮了？」、「就是covid19的一個變種，為了穩定輿情換個名字而已」、「新冠超變種重新來過？」、「又發明什麼新病毒拿出來實驗了？」。
目前各大社交媒体消息显示，北京天津疑似爆发了大面积支原体肺炎感染，图片显示，北京各大儿科医院病患暴增，急诊叫号已经排到两千多号，需要排队24小时以上。— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） November 21, 2023
亦有大V表示自己中招，同时，天津高校亦有大批学生请假。 pic.twitter.com/VKwlBVD6yL