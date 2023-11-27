大媽往兵馬俑「吐痰丟菸蒂」 網轟：秦始皇不會放過她！

一名中國大媽在博物館內觀賞兵馬俑的同時，竟然隨意往文物方向吐痰、丟菸蒂。（圖擷取自微博）

2023/11/27 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國西安的秦始皇兵馬俑為「世界八大奇蹟」之一。然而，最近一名中國大媽在博物館內觀賞兵馬俑的同時，竟然隨意往文物方向吐痰、丟菸蒂，惡劣行為全被拍下，引起網上熱議。

綜合中媒報導，在秦始皇兵馬俑博物館內，一名大媽穿著紅色上衣，站在欄杆旁，毫不在乎禁菸規定，當場吸菸，並且毫不避諱地將痰吐向兵馬俑坑中，隨後更是將菸蒂扔向坑中。儘管周圍有眾多參觀者，卻無人制止這一荒唐的行為。

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對此，秦始皇兵馬俑博物館回應，已經於25日得知此事，並查看了相關影片，目前正在進行調查，文物保護專家將鑑定文物是否受損，具體處理將以博物館方正式公告為主。博物館表示，每日進行安檢時都會沒收遊客的打火機，對於大媽是如何將打火機帶進博物館內仍在調查中。館方並強調，這些行為是遊客的個人素質問題，將進一步採取措施加強遊客教育。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「壞人變老了」、「把她做成兵馬俑吧！」、「秦始皇不會放過這種人的」、「讓秦始皇拉去修長城吧」、「找個坑讓她站一天給人參觀吐痰扔菸頭」、「這種人抓起來啊，為老不尊」。

此外，2017年也發生過兵馬俑遭破壞的事件，美國一名男子喝醉趁夜進入兵馬俑展區，將兵馬俑手指掰斷，並偷走帶回家中收藏。事件在中美兩國間都引發極大關注，直至今年9月，該名男子才被宣判獲緩刑5年，罰款5000美元（約新台幣16萬元），再加上100個小時的社區服務工作。

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