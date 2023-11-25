呼吸道疾病驟升 中國回報世衛無異常

中國近期類流感病例攀升，校園、醫院首當其衝，當局警告今年冬季至明年春季恐出現多種呼吸道疾病並存情況。（路透）

2023/11/25 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國自去年十二月新冠防疫措施解封後迎來的第一個完整冬季，便遭遇呼吸道症狀攀升，衝擊校園、醫院。世界衛生組織（WHO）根據「國際衛生條例」要求中國回報疾病數據後於廿三日表示，包括北京和遼寧等地區，資料顯示病例為已知病原體。例如已在五月傳播，通常對兒童造成細菌感染的肺炎黴漿菌。

稱無異常病原體 也無異常症狀

據世衛表示，中國當局指出，他們沒有在患者中發現「任何異常或新型病原體」或異常症狀，也沒有發現患者數量超出醫院的承受能力。

請繼續往下閱讀...

中國國務院聯防聯控機制廿四日發布通告，提出六項重點措施，要求各地做好冬、春季新冠及其他重點傳染病防治工作。通告指出，雖然新冠疫情整體情勢平穩，但冬季存在反彈風險，預計會出現冬春季流感流行高峰，可能面臨新冠、流感、肺炎支原體（Mycoplasma pneumoniae，台灣稱肺炎黴漿菌）感染等多種呼吸道疾病並存的局面。

中國北方自十月起類流感疾病數量上升。當局稱此仍是受到新冠防疫措施解除的影響。中國國家健康委員會廿四日提到，目前中國監測體系和醫院系統報告的病例是由已知的流行病原體感染引起。官方本月已發布健康指引，提醒民眾勿在擁擠的醫院久待，但尚無實施強制防疫措施。

墨爾本大學衛生科學院負責人湯普森說，極初期的資料顯示並無脫離常軌的狀況，「在這個階段，沒有跡象指出這可能是新的新冠變種」、「值得一提的是，我們能夠確認監控程序起到作用，這是非常好的事情」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法