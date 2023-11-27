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中國肺炎黴漿菌肆虐！上課學生少一半 教室8字標語遭譏諷刺

中國近期「肺炎黴漿菌感染」病例暴增，遼寧省某間小學少一半學生的畫面曝光，牆上的8字共產黨標語遭中網友批諷刺。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

中國近期「肺炎黴漿菌感染」病例暴增，遼寧省某間小學少一半學生的畫面曝光，牆上的8字共產黨標語遭中網友批諷刺。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2023/11/27 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期「肺炎黴漿菌感染」病例暴增，尤其孩童感染狀況嚴重。近日有一段在遼寧省某間小學拍到的影片曝光，該所學校因為這波疫情，只剩一半學生到校上課，而教室後方出現的共產黨式標語，對比此情此景，讓不少中網友直呼諷刺。

旅義畫家李穎26日透過X（前身推特）分享一段據稱是在本月24日，於遼寧省營口市鮁魚圈區拍攝的影片，因為近期中國肺炎黴漿菌（中國稱肺炎枝原體）感染者急遽增加，影片中可以看到當地一間小學教室內的學生明顯少了一半。中網友紛紛表示，「北京朝陽這裡也差不多」、「現在普遍都是這樣」、「這波流感真的挺可怕，我身邊許多孩子都得了」、「另一半學生在醫院邊打針邊寫作業呢」。

另外，也有不少網友注意到教室後方出現斗大的「請黨放心，強國有我」8個字，忍不住酸「後面的口號也太噁心」、「後面牆上寫的字真是諷刺」、「我們上學的時候都沒有什麼『請黨放心』」、「土共的宣傳標語鋪天蓋地」、「習急壞囉，人礦要少一半了」。

據悉，肺炎黴漿菌是介於細菌和病毒之間的極小致病微生物，通常引起發燒、厭食、咳嗽、畏寒、頭痛、咽痛、胸骨下疼痛等呼吸道症狀，以發燒和咳嗽為主要表現，進而波及咽部、支氣管及肺部，會飛沫感染。而這些病原微生物可能與其他病毒混合感染，孩童感染症狀較成人嚴重，由於近期孩童病患激增，中國多地兒童醫院出現醫療量能能否負荷的擔憂。

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