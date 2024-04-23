日本3國中生設局「仙人跳」害男大生墜樓亡 14歲女學生下場曝

日本今年2月發生一起3名國中生設局「仙人跳」，誘騙了一名22歲男大生上了大樓，試圖搶奪他的財物，導致他墜樓身亡。（圖擷取自TBS NEWS DIG官網）

2024/04/23 00:56

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本發生一起14歲少女夥同2名國中生一同設局「仙人跳」，誘騙了一名22歲男大生到大樓，試圖搶奪他的財物，導致他在逃跑時墜樓身亡。大阪家庭裁判所22日裁定，將該名14歲少女孩送進少年院。

綜合日媒報導，事件發生在今年2月12日，住在大阪府的14歲少女在社交平台上假扮成17歲女子，將一名22歲男大生誘騙至大阪中央區瓦屋町的一棟大樓內進行「仙人跳」。

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事發當時，少女和15歲和14歲的少年同夥一起將男大生騙至6樓，試圖用恐嚇手段劫財，男大生試圖逃跑，欲從6樓的樓頂跳至隔壁的4樓屋頂，卻不慎摔落到地面，最終倒在血泊中喪命。

案件曝光後，警方調查，他們在1月時也在同一座大樓誘騙另一名19歲男性，以威脅手段強奪金錢。還有一名28歲上班族也受害，遭其中一名少年威脅「妳想對我女友什麼？」，隨後遭毆打、奪走4000日圓現金。

大阪家庭裁判所22日對少女作出裁定，裁判長指出，少女以欺騙的手段奪取金錢，並在引誘男性上樓等行動中擔任重要角色，且不是第一次犯案。「這名女孩的問題根深蒂固，與家庭環境等因素有關，必須改善這些問題，讓她能夠認識事件的嚴重性。」因此裁定將她送進少年院。

在一連串相關案件中，涉案的14歲少年當時13歲，被通報「兒童福利機構」，意即他不會受到刑事起訴。另有一名15歲男子涉及監禁致死罪被捕，案件仍在審理中。

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