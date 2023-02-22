新一波疫情？ 杭州10多名小學生確診 緊急停課4日
〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州近日傳出某小學出現10多例陽性確診學生，且皆為首次確診，該校緊急實施停課4日，消息曝光引起網友關注，還有中國網友憂心地說「很久沒有聽見這種消息了，不要以為病毒消失了」、「新一波病毒又要來了嗎？」
綜合中媒報導，杭州西湖區某間小學19日傳出陸續接獲學生因病請假，截至19日18時止，該班共計有10多位學生出現發熱症狀，學生在家自行快篩結果皆為陽性，學校根據乙類乙管規定向上層通報情況後，疾病控制部門緊急發布班級停課4天通知。
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中國社群平台大量轉傳1張西湖區某間小學「告二（3）班的家長通知書」，內容提及班上有10多名學生出現發燒、喉嚨痛症狀，快篩結果皆為陽性，為考量每位孩子健康，經通報主管機關後，緊急宣布從2月20日至23日停課4天，無身體不適且快篩陰性者，可於24日開始返校上課。據當地媒體向該小學負責人和學生家長求證皆屬實。
據杭州市疫情指揮中心指出，據了解目前涉及3所學校，分別是西湖區某小學有10多例確診，皆為首次感染。另外在拱墅區某中學也傳出5例，同樣為沒染疫過的學生，還有在上城區某小學出現12名學生出現發熱症狀，為聚集性傳播，當局指出此為正常現象，民眾切勿慌張，保持勤洗手、維持良好個人衛生習慣等。
消息曝光引起不少家長和民眾焦慮，有人說「關鍵是什麼病毒株？」、「很久沒聽到這種消息了，不要以為病毒消失了」、「新一波病毒又要來了嗎？」、「第二波？」，也有網友理性回應「本來就存在」、「疫情並未遠離，時刻需防疫」、「做好防護」。
杭州两所中小学出现新冠阳性学生— 小微 （@LendonDenny） February 20, 2023
2月20日，杭州市西湖区教育局发布关于网传西湖区某小学出现多例阳性学生停课的通报：经调查，2月19日（周日），该班共计10位学生出现发热症状，在家抗原检测显示阳性，初步考虑为新冠感染。学校根据乙类乙管处置预案，向疾控部门进行了报告并发布了班级停课4天的通知 pic.twitter.com/leD1l8vxUe
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