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    新一波疫情？ 杭州10多名小學生確診 緊急停課4日

    中國杭州近日傳出某小學出現10多例陽性確診學生，且皆為首次確診，該校緊急實施停課4日，消息曝光引起網友關注。圖為中國小學生接受武肺篩測，圖與新聞事件無關。（法新社）

    中國杭州近日傳出某小學出現10多例陽性確診學生，且皆為首次確診，該校緊急實施停課4日，消息曝光引起網友關注。圖為中國小學生接受武肺篩測，圖與新聞事件無關。（法新社）

    2023/02/22 17:21

    〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州近日傳出某小學出現10多例陽性確診學生，且皆為首次確診，該校緊急實施停課4日，消息曝光引起網友關注，還有中國網友憂心地說「很久沒有聽見這種消息了，不要以為病毒消失了」、「新一波病毒又要來了嗎？」

    綜合中媒報導，杭州西湖區某間小學19日傳出陸續接獲學生因病請假，截至19日18時止，該班共計有10多位學生出現發熱症狀，學生在家自行快篩結果皆為陽性，學校根據乙類乙管規定向上層通報情況後，疾病控制部門緊急發布班級停課4天通知。

    中國社群平台大量轉傳1張西湖區某間小學「告二（3）班的家長通知書」，內容提及班上有10多名學生出現發燒、喉嚨痛症狀，快篩結果皆為陽性，為考量每位孩子健康，經通報主管機關後，緊急宣布從2月20日至23日停課4天，無身體不適且快篩陰性者，可於24日開始返校上課。據當地媒體向該小學負責人和學生家長求證皆屬實。

    據杭州市疫情指揮中心指出，據了解目前涉及3所學校，分別是西湖區某小學有10多例確診，皆為首次感染。另外在拱墅區某中學也傳出5例，同樣為沒染疫過的學生，還有在上城區某小學出現12名學生出現發熱症狀，為聚集性傳播，當局指出此為正常現象，民眾切勿慌張，保持勤洗手、維持良好個人衛生習慣等。

    消息曝光引起不少家長和民眾焦慮，有人說「關鍵是什麼病毒株？」、「很久沒聽到這種消息了，不要以為病毒消失了」、「新一波病毒又要來了嗎？」、「第二波？」，也有網友理性回應「本來就存在」、「疫情並未遠離，時刻需防疫」、「做好防護」。

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