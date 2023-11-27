AI浪潮洗禮 韋氏字典2023年度字彙：真實的

美國韋氏字典評選出2023年年度字彙「真實的（authentic）」。（美聯社）

2023/11/27 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕OpenAI於去年底推出人工智慧聊天機器人ChatGPT，再加上深偽技術（deepfake）的影響，使得全球受到AI浪潮洗禮，美國權威字典韋氏字典（Merriam-Webster）評選出2023年的年度字彙是形容詞「真實的（authentic）」。

據《美聯社》報導，韋氏字典總編輯索科洛夫斯基（Peter Sokolowski）表示，這個字彙在韋氏字典的搜尋量一直都很多，但今年一整年創下了新高，「我們在2023年看到一種真實性危機。」

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索科洛夫斯基說，「我們能相信論文是學生寫的嗎？我們能相信政治人物是否發表過這類言論嗎？我們不再總是相信我們所看到的。」索科洛夫斯基指出，人們有時已無法相信自己的眼睛或耳朵。

authentic在韋氏字典裡的解釋包括「不是虛假或模仿：Real、Actual」、「忠於自己的個性、精神或性格」、「符合或基於事實，值得接受或相信」。「與原物以相同的方式製作」、「符合原物以重現基本特徵」。

索科洛夫斯基和團隊也評選出一批「亞軍」，其中包括馬斯克今年7月將推特改名後的「X」，以及非裔影后薇拉戴維絲（Viola Davis）今年2月在葛萊美獎獲得美國演藝圈大滿貫「EGOT」，還有皮克斯動畫和迪士尼在今年6月推出的動畫電影「Elemental（元素方城市）」。

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