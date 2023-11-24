為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美夢成真？ 比爾蓋茲：有AI未來可以有機會「週休4日」

微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）近日在採訪中表示，人工智能將有機會為人類實現「週休4日」的美夢。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）近日在採訪中表示，人工智能將有機會為人類實現「週休4日」的美夢。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2023/11/24 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）近日在接受訪問時稱，人類不用擔心人工智能可能會取代人類工作，反之它可能有機會為人類實現「週休4日」的美夢。

根據《商業內幕》 報導，蓋茲近日登上知名節目主持人諾亞（Trevor Noah）的播客節目「What Now」，當諾亞在節目中問到人工智能是否可能影響人類就業時表示，「有了人工智能，人類總有一天不需要再這麼努力的工作，最終可能會進入1個人類1週只需工作3天的社會」。蓋茲也在節目中提到，人工智能完全有能力可以製造所有的食物和其他東西，人類將不再需要靠1週上5天的班來維持生計。

但同時蓋茲也表示，人工智能存在著被濫用的風險。他曾在今年7月發表3000字部落格長文向社會大眾解釋人工智能將如何帶來負面影響。蓋茲在採訪中指出，「人工智能帶來的改變不會像是工業革命那樣巨大，但絕對不容小覷。就像電腦引入辦公室一樣，這些應用程式並沒有取代辦公室工作，但它帶來了很大的改變。而很顯然的所有員工和雇主都能適應這種改變」。

據悉，許多國外企業近年來一直在測試「週休3日」的可行性，而大多數測試結果都顯示，此項決策對整體工作效率是有正面影響的。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）也曾在10月受訪時表示，人工智能的發展能夠讓1週的工作時長縮短到僅剩3.5天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
OpenAI奧特曼考慮創立新的AI公司
2023/11/20 08:53

OpenAI奧特曼考慮創立新的AI公司
微軟發表首款自研AI晶片 採台積電5奈米製程
2023/11/16 09:07

微軟發表首款自研AI晶片 採台積電5奈米製程

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
這檔股票 即將躋身1兆美元俱樂部
2023/10/29 07:17

這檔股票 即將躋身1兆美元俱樂部
AI功勞！美富豪今年身價合計暴漲逾4.6兆元
2023/06/20 10:58

AI功勞！美富豪今年身價合計暴漲逾4.6兆元

生技中心數據指引 節能減碳創新綠色未來
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播