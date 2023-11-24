美夢成真？ 比爾蓋茲：有AI未來可以有機會「週休4日」

微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）近日在採訪中表示，人工智能將有機會為人類實現「週休4日」的美夢。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2023/11/24 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）近日在接受訪問時稱，人類不用擔心人工智能可能會取代人類工作，反之它可能有機會為人類實現「週休4日」的美夢。

根據《商業內幕》 報導，蓋茲近日登上知名節目主持人諾亞（Trevor Noah）的播客節目「What Now」，當諾亞在節目中問到人工智能是否可能影響人類就業時表示，「有了人工智能，人類總有一天不需要再這麼努力的工作，最終可能會進入1個人類1週只需工作3天的社會」。蓋茲也在節目中提到，人工智能完全有能力可以製造所有的食物和其他東西，人類將不再需要靠1週上5天的班來維持生計。

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但同時蓋茲也表示，人工智能存在著被濫用的風險。他曾在今年7月發表3000字部落格長文向社會大眾解釋人工智能將如何帶來負面影響。蓋茲在採訪中指出，「人工智能帶來的改變不會像是工業革命那樣巨大，但絕對不容小覷。就像電腦引入辦公室一樣，這些應用程式並沒有取代辦公室工作，但它帶來了很大的改變。而很顯然的所有員工和雇主都能適應這種改變」。

據悉，許多國外企業近年來一直在測試「週休3日」的可行性，而大多數測試結果都顯示，此項決策對整體工作效率是有正面影響的。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）也曾在10月受訪時表示，人工智能的發展能夠讓1週的工作時長縮短到僅剩3.5天。

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