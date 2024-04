104歲「祖母級女友」逝世 48歲律師悲慟：我們真心相愛

2024/04/22 15:50

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲一名48歲的律師索森(Mart Soeson),與一名跟他年齡相差非常多、高齡104歲女子里特(Elfriede Riit)交往6年,直到近日里特過世,這對相差56歲「嬤孫戀」的愛情故事,才畫下句點。即便不少人質疑索森另有所圖,但索森強調2人是真心相愛,更表示他為女友離世深感悲痛欲絕。

綜合外媒報導,來自愛沙尼亞的索森,與高齡104歲的女友里特之間的愛情故事,被媒體報導後引發各界關注。報導指出,里特其實是索森祖父的第2任妻子,2人在索森祖父去世之後、2013年1月起開始交往,那年索森37歲、里特92歲,直到2022年,里特因年事已高、行動不便,不得不搬去養老院,在此之前2人一直同住一個屋簷下。

索森表示,他們2人是日久生情,且這份愛經過歲月的打磨後逐漸變得堅不可摧,甚至為了和里特同居,他曾在2018年因為申請澳洲永久居留簽證被拒絕,而鬧上法庭,因為澳洲政府相關單位並未告知,他的申請被駁回的原因為何。報導指出,有關部門人員質疑2人的愛情真實性,因為他們並不認為2人具有實質意義上的感情關係。

除了持續和澳洲政府提出上訴,索森也會定期帶里特最喜歡的食物去養老院探望她,2人也會去參加音樂會和教會,直到本月20日,里特在索森的陪伴下,與男友道別後安詳地長眠,讓索森哀傷不已。目前並不清楚里特的離世,是否會影響索森的上訴結果,5月預計會再舉行聽證會。

