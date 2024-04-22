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104歲「祖母級女友」逝世 48歲律師悲慟：我們真心相愛

澳洲一名48歲的律師索森（Mart Soeson），與一名跟他年齡相差非常多、高齡104歲女子里特（Elfriede Riit）交往。（圖擷取自@tnzlive 社群平台「X」）

澳洲一名48歲的律師索森（Mart Soeson），與一名跟他年齡相差非常多、高齡104歲女子里特（Elfriede Riit）交往。（圖擷取自@tnzlive 社群平台「X」）

2024/04/22 15:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名48歲的律師索森（Mart Soeson），與一名跟他年齡相差非常多、高齡104歲女子里特（Elfriede Riit）交往6年，直到近日里特過世，這對相差56歲「嬤孫戀」的愛情故事，才畫下句點。即便不少人質疑索森另有所圖，但索森強調2人是真心相愛，更表示他為女友離世深感悲痛欲絕。

綜合外媒報導，來自愛沙尼亞的索森，與高齡104歲的女友里特之間的愛情故事，被媒體報導後引發各界關注。報導指出，里特其實是索森祖父的第2任妻子，2人在索森祖父去世之後、2013年1月起開始交往，那年索森37歲、里特92歲，直到2022年，里特因年事已高、行動不便，不得不搬去養老院，在此之前2人一直同住一個屋簷下。

索森表示，他們2人是日久生情，且這份愛經過歲月的打磨後逐漸變得堅不可摧，甚至為了和里特同居，他曾在2018年因為申請澳洲永久居留簽證被拒絕，而鬧上法庭，因為澳洲政府相關單位並未告知，他的申請被駁回的原因為何。報導指出，有關部門人員質疑2人的愛情真實性，因為他們並不認為2人具有實質意義上的感情關係。

除了持續和澳洲政府提出上訴，索森也會定期帶里特最喜歡的食物去養老院探望她，2人也會去參加音樂會和教會，直到本月20日，里特在索森的陪伴下，與男友道別後安詳地長眠，讓索森哀傷不已。目前並不清楚里特的離世，是否會影響索森的上訴結果，5月預計會再舉行聽證會。

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