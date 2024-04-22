按摩棒也能測排卵！成人展揭AI愛愛新時代

在今年中國上海成人展上，許多知名品牌推出了智慧情趣產品，使得遠距離情侶也能夠盡情享受愛愛樂趣。（法新社）

2024/04/22 14:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕你以為成人展只有矽膠情趣娃娃和琳瑯滿目的情趣玩具嗎？那你就落伍了！今年的中國上海成人展可說是科技感爆棚，各種結合人工智慧（AI）的「黑科技」情趣用品紛紛亮相，讓人目不暇接，也顛覆了人們對成人用品的傳統印象。

想像一下，你的情趣玩具不再只是冷冰冰的工具，而是能與你互動、了解你的需求、甚至能根據你的喜好做出反應的AI「伴侶」，這就是現在AI情趣用品的發展趨勢。

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《法新社》20日報導，中國知名情趣品牌絲瓦克（Svakom）就推出了一款可以與影片同步的「飛機杯」（男性自慰器），透過AI插件，它能模仿影片中的動作，讓你如同置身其中，感受前所未有的刺激。更令人驚嘆的是，Svakom還與提供AI「虛擬伴侶」的公司合作，你可以創造出你的理想情人，與她聊天、互動，甚至可以透過玩具控制她的身體，讓虛擬與現實交織，打造屬於你的專屬性愛體驗，實現了虛擬交歡的科幻夢想。

Svakom的歐洲銷售經理霍特曼（Hannes Hultman）透露，過去兩年來，業界開始將AI元素融入情趣用品中。「但這項技術在許多領域仍處於初級階段。」

北京的思塔科技（Sistalk Technology）公司開發的應用程式也具有類似功能，可以讓AI「女朋友」遙控使用者的情趣玩具。一名銷售人員表示，中國年輕一代的可支配收入和高標準的要求正在推動這個市場的變革。「雖然我們生產情趣產品，但我們試圖改變社群的思維方式，將內容朝向較少色情取向的發展。」思塔科技的應用程式內建了社交平台，讓用戶可以社交、分享興趣愛好，甚至進行虛擬連線，互相控制情趣玩具。

至於智慧情趣娃娃的部分，展會上的產品似乎還差強人意，展出的少數模型動作僵硬、語音反應遲鈍，並未達到良好的人機同步效果。

澳洲品牌「鹹溼玩意」（Wet Stuff）的展商葉沛（Ye Pei）向《法新社》介紹了專為中國市場量身打造的產品，例如帶有白酒風味的潤滑劑。這位40歲的代表回憶道，過去幾十年來，中國人對性的態度發生了巨大轉變：「20年前買保險套，我會趕緊把它們塞進口袋然後急忙離開。但現在……店員可能會告訴你，這些保險套超薄、這款可以延長時間、這個有顆粒觸感等等。」

另外，還有一些針對女性市場的品牌，例如BeU，也加入了這股風潮。他們表示，「女性權力」的崛起是這股潮流的關鍵推動力量之一。一位女性代表表示：「現在每個人都越來越能夠接受成人用品，而不再感到羞愧。」

部分結合科技的情趣產品不僅追求享樂體驗，還融入了健康元素。例如，一款展示的振動按摩棒聲稱能夠預測排卵期，還可以幫助訓練盆底肌肉等。還有一些產品聲稱能夠識別使用者達到高潮的時刻，並記錄振動模式以及導致高潮的方式。

Svakom的霍特曼表示：「我們認為，這個產業正在經歷著巨大的變革。隨著人工智慧領域的快速發展，未來的前景非常值得期待，我們有許多宏偉的計畫正在進行中。」

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