AI時代來臨 戶政憂增加審查難度

范男因在國外被查獲犯罪，名單交由外交部查核後發現護照有異，交辦警方，循線追出一連串犯行。（資料照示意圖，圖中非新聞當事人）

2024/04/14 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕范姓通緝犯持合成照片以林姓友人的名義，補領身分證、再申辦護照，矇騙過關順利多次入出國；新竹縣竹北戶政事務所表示，戶政人員除了以肉眼觀察，目前雖有人貌對比系統協助核對身分，但AI技術日新月異，未來AI合成照片恐只會魔高一丈，增加審查作業識破偽造假冒的難度，建請中央提早防範因應。

在國外犯罪 才追出護照有異

竹北警分局表示，范男因在國外被查獲犯罪，名單交由外交部查核後發現護照有異，交辦新竹縣警局偵查。警方先通知林男到案說明，再循線查獲范男一連串犯行。

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新竹縣警局表示，科技犯罪偵查隊有專業軟體，可供識破電子檔合成照片；若是以肉眼觀察時，則是注意光線協調性等細節，例如線條是否自然 、背景物的線條有無歪曲等。

攝影店業者認為，合成照製作得再精細，跟本人還是會有差異，除非是刻意化妝，或是二人本來就長得極相像；重點仍在於辦理證件時的人工查驗工作，假冒者在當面查驗時很難不緊張而不露出破綻，讓審核人員未生疑。

建請中央提早防範因應

竹北戶政事務所指出，民眾初辦、申辦或補領國民身分證的時候，承辦人員除了肉眼核對臨櫃來申請的本人和照片，後台也會以人貌比對系統審核，比對檔案照片，檢視顴骨距離、眼睛、耳垂、下巴等特徵。

核對後若發現差異大，承辦人員會委婉詢問原因，甚至要求提出其他有照證件、或曾做醫美手術的證明。若是修片過度，為求謹慎，可能予以退件，要求重新拍攝照片再來申辦。

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