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拜登9600萬美元競選經費何處去？ 未來賀錦麗有望接管

未來賀錦麗若是民主黨的總統提名人選，將可動用拜登近9600萬美元的競選資金。（法新社）

未來賀錦麗若是民主黨的總統提名人選，將可動用拜登近9600萬美元的競選資金。（法新社）

2024/07/22 07:46

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登21日閃電宣布退選、不再爭取連任，將支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）競選，為美國總統大選投下震撼彈。在拜登退選後，其競選團隊截至6月底擁有近9600萬美元（約新台幣31.4億元）資金，據了解，拜登與賀錦麗的聯合競選團隊已在21日修改向聯邦選舉委員會提交的文件，將賀錦麗修改為總統候選人，未來賀錦麗若是民主黨的總統提名人選，將可以動用此資金。

綜合外媒報導，在拜登退選後，其競選委員會向聯邦選舉委員會提交文件，並指出委員會名稱與先前不同，將該委員會名稱修改為「賀錦麗總統」。競選委員會還向聯邦選舉委員會提交信函，內容指出：「副總統賀錦麗現在是2024年美國總統大選的候選人，今後將只為了競選總統而競選。」

針對拜登與賀錦麗聯合競選團隊截至6月底募得的9600萬美元資金，美國非營利組織「競選法律中心」（CLC）創辦人波特（Trevor Potter）透過聲明指出，由於拜登和賀錦麗共用一個競選委員會，如果賀錦麗和她的競選搭檔作為總統或副總統候選人進入民主黨候選人名單，她就可以繼續使用這筆資金進行大選。如果賀錦麗沒有被民主黨提名為2024總統大選候選人，這筆資金就沒辦法直接轉移給新的候選人。

聯邦選舉委員會委員林登鮑姆（Dara Lindenbaum）表示，賀錦麗能否動用這筆資金其實非常清楚，只要賀錦麗是民主黨總統候選人，她就可以動用帳戶中所有資金。美國保守派智庫傳統基金會 （Heritage Foundation）的選舉法專家斯帕科夫斯基（Hans von Spakovsky）也在《福斯新聞》中提到，由於當時拜登競選委員會向聯邦選舉委員會提交註冊聲明時，拜登競選委員會以拜登及賀錦麗之名註冊，賀錦麗可透過該委員會獲得拜登的競選資金。

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