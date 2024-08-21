蹺家鸚鵡「搭霸王車」想去東京 混上新幹線當場被捕

蹺家鸚鵡悄悄躲乘客肩膀上，想「搭霸王車」到東京，上車不久後就被眼尖的警備員當場逮捕。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

2024/08/21 22:44

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月不僅是日本的暑假，也是盂蘭盆節假期，不少人搭新幹線返鄉，卻傳出有隻蹺家的鸚鵡趁著沒人注意，悄悄躲在一名在京都月台等車的乘客肩膀上，混上新幹線想「搭霸王車」到東京，但牠上車不久就被眼尖的警備員當場逮捕，事後已被平安「遣送」回到飼主身邊。

綜合日媒報導，這起「搭霸王車」事件發生在8月7日，目擊者指出，他在京都車站月台等車時，注意到有隻全綠毛、臉部呈現橘紅色的小鸚鵡，飛到一名同樣在等車的外國遊客肩膀上，在對方與其他人沒察覺的情況下，一起登上了東海道新幹線，該班次準備從京都出發，一路北上開往約500公里外的東京。

請繼續往下閱讀...

目擊者說，他原以為這隻小鸚鵡準備展開一場大冒險，但牠外型實在太顯眼，旅程尚未開始，就立即被新幹線車上的警備員「當場逮捕」。根據乘客提供的影片顯示，小鸚鵡似乎知道「逃票」不對，乖巧地跳到警備員身上「自首」，等新幹線抵達目的地，小鸚鵡被移交東京站的警察局。

報導指出，小鸚鵡的飼主是居住在京都的女性，牠出沒在新幹線的前幾天，飼主焦急在社群媒體上發文尋找愛鳥，不料最後成功與愛鳥奇蹟重聚的原因，竟是因為牠搭新幹線逃票被捕，成網路熱門話題。飼主說，已經將小鸚鵡接回家，目前小鸚鵡身體很健康，之後也更加小心家中門窗是否有關僅，避免牠再有機會蹺家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法