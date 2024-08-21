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    才剛奪健美冠軍！日本「筋肉人」驟逝 住院暴瘦20kg對比照曝光！

    日本界知名健美選手北井大五本月初才榮獲FWJ健美比賽冠軍，沒想到才過2個多禮拜就傳出猝消息。（圖翻攝自北井大五IG）

    日本界知名健美選手北井大五本月初才榮獲FWJ健美比賽冠軍，沒想到才過2個多禮拜就傳出猝消息。（圖翻攝自北井大五IG）

    2024/08/21 22:21

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本健美界知名健美選手北井大五本月初才榮獲國際健美總會（IFBB）在日機構「日本健身世界」（Fitness World Japan，FWJ）舉辦的健美比賽冠軍，沒想到才過2個多禮拜就傳出猝逝，令不少粉絲不勝唏噓。

    綜合日媒報導，北井大五本月3日參加FWJ主辦的「North Japan Championship」健美比賽，成功斬獲冠軍，當時他還開心透露，自己3週後會參加一場資格賽，會繼續努力。沒想到其交往7年半的女友、日本女健美選手REIKA本月19日曝光北井大五驟逝的噩耗，北井大五於19日零時25分過世，享年52歲。

    北井五大的哥哥、商人北井孝英也證實胞弟的死訊，透露親友將會在本月24日、25日為他舉辦追悼會和告別式。健美界不少選手也紛紛在個人社群致悼。

    事實上，北井大五本月3日奪冠後，隔天（4日）在X平台坦承自己今年1月因病住院，體重驟降20公斤，還分享自己入院期間消瘦模樣與8月比賽時健壯身材的對比照。北井大五出院後繼續刻苦訓練，並於8月FWJ健美比賽重返舞台，並奪得冠軍。

    北井大五曾擔任WBPF日本代表及東亞地區副總裁，2010年和2011年兩次獲得NPC Muscle Contest LA優勝，2019年在ABBF亞洲錦標賽和WBPF世界錦標賽斬獲佳績。

    北井大五本月4日分享自己住院時暴瘦20公斤的模樣。（圖翻攝自北井大五X平台）

    北井大五本月4日分享自己住院時暴瘦20公斤的模樣。（圖翻攝自北井大五X平台）

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