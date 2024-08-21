才剛奪健美冠軍！日本「筋肉人」驟逝 住院暴瘦20kg對比照曝光！
日本界知名健美選手北井大五本月初才榮獲FWJ健美比賽冠軍，沒想到才過2個多禮拜就傳出猝消息。（圖翻攝自北井大五IG）
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本健美界知名健美選手北井大五本月初才榮獲國際健美總會（IFBB）在日機構「日本健身世界」（Fitness World Japan，FWJ）舉辦的健美比賽冠軍，沒想到才過2個多禮拜就傳出猝逝，令不少粉絲不勝唏噓。
綜合日媒報導，北井大五本月3日參加FWJ主辦的「North Japan Championship」健美比賽，成功斬獲冠軍，當時他還開心透露，自己3週後會參加一場資格賽，會繼續努力。沒想到其交往7年半的女友、日本女健美選手REIKA本月19日曝光北井大五驟逝的噩耗，北井大五於19日零時25分過世，享年52歲。
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北井五大的哥哥、商人北井孝英也證實胞弟的死訊，透露親友將會在本月24日、25日為他舉辦追悼會和告別式。健美界不少選手也紛紛在個人社群致悼。
事實上，北井大五本月3日奪冠後，隔天（4日）在X平台坦承自己今年1月因病住院，體重驟降20公斤，還分享自己入院期間消瘦模樣與8月比賽時健壯身材的對比照。北井大五出院後繼續刻苦訓練，並於8月FWJ健美比賽重返舞台，並奪得冠軍。
北井大五曾擔任WBPF日本代表及東亞地區副總裁，2010年和2011年兩次獲得NPC Muscle Contest LA優勝，2019年在ABBF亞洲錦標賽和WBPF世界錦標賽斬獲佳績。
突然のご報告失礼致します。— 社長北井 （@681217KOffice） August 20, 2024
弟の北井大五が8月19日、永眠致しました。
ご存知の方も多いかと思いますが弟はボディビルに生涯を費やした人生でした。
皆様の応援、大変ありがとうございました。
取り急ぎご報告させて頂きます。 pic.twitter.com/riJD9mIgEO
今年１月 入院して20キロ近く痩せてしまいました。— 北井 大五 （@DaigoKitai） August 4, 2024
半年後（8月3日） なんとかステージに立てるくらいにはなり、大会で優勝させて頂きました。
この間、家族やレイカさん達はじめ皆さんの応援大変力になりました。
ありがとうございます！ pic.twitter.com/eykGbZIPib
北井大五本月4日分享自己住院時暴瘦20公斤的模樣。（圖翻攝自北井大五X平台）