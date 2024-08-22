月薪22萬！友邦史瓦帝尼王室徵「中餐主廚」 應聘條件曝光

史瓦帝尼國王為恩史瓦帝三世（H.R.H. King Mswati III）。（資料照）

2024/08/22 19:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有「非洲小瑞士」之稱的我國邦交國史瓦帝尼，現任國王為恩史瓦帝三世（H.R.H. King Mswati III）。近日財團法人國際合作發展基金代為發布徵人資訊，職稱為「駐史瓦帝尼王國王室中餐主廚」，不僅月薪高達22萬，且提供住宿、交通費、任滿1年後享20天年假等等福利，令不少人躍躍欲試。

財團法人國際合作發展基金日前為友邦史瓦帝尼王室公布徵才資訊，徵聘職稱為「駐史瓦帝尼王國王室中餐主廚」，工作地點位於史瓦帝尼王國，為1年1約、並應於合約到期前3個月表達續約意願。根據國合會指出，由於目前徵人訊息才剛公布不久，應徵人員沒有很踴躍，有興趣想挑戰的廚師可儘快來應徵。

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至於在應徵資格方面，需有國內外高中職以上學位，國外學歷須經我駐外使館、處認證，並要是餐飲科系相關；具辦理100人以上宴會經驗、具中餐烹調乙級技術士證照，且至少在中式餐館服務3年以上、具基本口語溝通、設計英文菜單及食材採購等能力。

國合會特別補充，由於在準備國宴、晚宴及其他特殊活動之宴會料理時，主廚將與在地主廚合作並輪流擔任團隊負責人，除要設計菜單也要負責食材採購，因此語言部分也有一定的要求。

另外，「駐史瓦帝尼王國王室中餐主廚」主要的工作地點，是在史瓦帝尼的Lozitha王宮，但也須至其他王宮服務，主廚負責史瓦帝尼國王、王母及王室日常膳食及宴會料理，其中90%為中式料理，10%為融合料理，也須訓練王室廚師規劃與烹調中式料理。

國合會表示，主廚的每日工作時數為8小時，如遇週末工作和國定假日工作可補休，不過補休必須在接下來的一星期內休完，補休天數不得累積或一次性長時間休假，任滿一年後就會有20天年假。此外，國合會提醒，主廚不得直接或間接從事任何與其工作職責，或業務有衝突的其他工作，應全心全意投入服務。

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