拜登一夜之間改變心意喊退選 白宮幕僚震驚：措手不及

拜登突然宣布退選，有許多白宮幕僚人員感到震驚和措手不及。（路透）

2024/07/22 05:56

首次上稿 05:05

更新時間 05:56

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統拜登20日透過X平台宣布退出總統選戰，全力支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為2024年民主黨總統提名人，他呼籲民主黨人團結一致，擊敗共和黨總統候選人、前總統川普。對他突如其來的決定，路透報導指出，有許多白宮幕僚人員感到震驚和措手不及。

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路透報導，知情人士指出，直到20日晚間，拜登仍堅持參選到底，而幾個小時前，拜登的競選團隊還在對外否認有關他考慮退出總統大選的報導。但21日午間，他突然告訴幕僚他要退選。

消息來源說，「昨晚的訊息是一切持續進行，全速前進，但今天約在下午1時45分，總統告訴他的高級團隊他改變心意」，這項決定令白宮許多人員措手不及，感到震驚。

拜登發文說，「我的民主黨同志，我決定不接受本黨提名，並傾注全力在剩下的總統任期。2020年我首次決定挑選賀錦麗作為我的副總統搭檔，這是我做過最好的決定。今天我要提供我全力的支持，支持賀錦麗成為今年本黨的總統提名人。民主黨人，是團結一心，擊敗川普的時候了。讓我們這麼做！」

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