拜登退選 川普補刀回應：他不適合擔任總統

川普回應拜登退選，稱他不適合擔任總統，圖為川普20日於密西根州造勢畫面。（法新社）

2024/07/22 03:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，前總統、2024年共和黨總統候選人川普（Donald Trump）對現任總統·拜登（Joe Biden）宣布退出2024年總統大選一事迅速做出反應，稱他的前對手「不適合競選總統」。

川普透過其公司創建的社交平台「Truth Social」發表聲明，寫道：「狡猾的喬·拜登不適合競選總統，當然也不適合擔任總統，從來都不適合！」

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他接著說：「周圍所有的人，包括他的醫生和媒體，都知道他沒有能力擔任總統，而且他確實沒有能力。」

川普接著談到他經常提到的競選論點，抨擊拜登在邊境問題上的表現，然後補充道：「我們將因他的總統任期而遭受巨大損失，但我們將很快修復他造成的損害，讓美國再次偉大！」

在拜登宣布退選後，川普的競選團隊立即開始了一場新的募款活動，並提到：「但現在，他（拜登）以極大的恥辱退出了競選！」

眾議院共和黨競選部門負責人哈德森（Richard Hudson）直言，拜登的決定是「歷史性的醜聞」，指責民主黨掩蓋拜登的心智能力問題，並質疑他是否有能力繼續履行總統職責。

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