內鬥山雨欲來？歐巴馬力挺拜登 但未表態支持賀錦麗接棒

拜登（左起）退選，賀錦麗未得到歐巴馬背書。（美聯社）

2024/07/22 06:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出2024年總統大選，民主黨的總統提名程序也正式進入新的階段。前總統歐巴馬（Barack Obama）在發表聲明支持拜登的同時，卻未明確表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）接任，引發外界對於民主黨選情的新一輪猜測。

《國會山報》（The Hill）報導，歐巴馬在聲明中盛讚拜登是「最偉大的愛國者」，並肯定他在任期間的諸多政績，包括幫助結束疫情、創造就業機會、降低藥價、投資氣候等，以及他對工會的支持和在世界舞台上的領導作用。他更表示，拜登的退出是基於對國家的愛，並稱讚其「將美國人民的利益置於自身利益之上」，是值得未來領導人效仿的榜樣。

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然而，歐巴馬在聲明中並未提及賀錦麗的名字，僅表示他對民主黨能夠選出一位傑出候選人充滿信心。他相信拜登的願景，以及民主黨的核心價值，將在8月的全國代表大會上得到充分展現，並呼籲所有黨員共同努力，將希望和進步的訊息傳遞到11月的大選。

報導指出，儘管歐巴馬沒有明確表態支持賀錦麗，但他也沒有否認她的競選資格。外界普遍認為，賀錦麗作為現任副總統，在政治經驗和知名度上都佔有優勢，她已成為民主黨內最有力的候選人。然而，她也有著自身的挑戰，包括民調支持率偏低，以及在拜登政府中缺乏獨立展現自身能力的機會。

歐巴馬此番含蓄的回應，似乎也暗示著民主黨內部對於接棒人選的爭議。除了賀錦麗，包括加州州長紐森（Gavin Newsom）、伊利諾伊州州長普利茲克（J.B. Pritzker）、密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer，我國外交部統一譯名）等人都被認為是潛在的候選人。民主黨將如何選出一位能團結黨內、並在2024年大選中擊敗川普（Donald Trump）的候選人，將成為接下來的關鍵問題。

報導提到，這場突如其來的變局，讓原本看似穩定的民主黨總統大選選情變得撲朔迷離。在歐巴馬的沉默背後，究竟藏著怎樣的政治考量？民主黨又將如何在接下來的幾個月裡，完成總統提名的程序？這些問題都將在未來的發展中逐漸揭曉。

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