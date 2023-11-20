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控西法醫院囚人質 以色列：女兵在此遭哈瑪斯「處決」

以軍19日指出，被挾持的以軍女兵瑪西亞諾並非是哈瑪斯聲稱的「死於以軍空襲」，而是死於哈瑪斯之手。（歐新社）

以軍19日指出，被挾持的以軍女兵瑪西亞諾並非是哈瑪斯聲稱的「死於以軍空襲」，而是死於哈瑪斯之手。（歐新社）

2023/11/20 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕以色列先前在加薩地區最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital）院區內發現哈瑪斯（Hamas）的武器彈藥，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）19日指出，哈瑪斯在西法醫院囚禁10月7日挾持的外國人質，而先前被挾持女兵瑪西亞諾（Noa Marciano）已宣告死亡，並非死於以軍空襲，而是死於哈瑪斯之手。

綜合媒體報導，哈瑪斯13日發布一部影片，內有瑪西亞諾說話及死後的畫面，並聲稱瑪西亞諾是死於以色列空襲。以色列軍方當時證實，瑪西亞諾是「被恐怖組織綁架繼而殞落的以色列國防軍士兵」，但是並沒有說明瑪西亞諾死因。

以軍發言人哈加里19日指出，根據以軍的可靠情報資訊，瑪西亞諾11月9日曾因為以軍攻勢受傷，從西法醫院旁邊的一間公寓被帶到醫院圍牆內，在那裡被哈瑪斯武裝份子殺害。哈加里表示，當時瑪西亞諾受的傷並沒有危及生命，和哈瑪斯聲稱「遭以軍空襲而亡」的說法不同。

此外，以色列國防軍19日公佈西法醫院的監視器畫面，顯示哈瑪斯武裝份子10月7日將兩名人質帶到院內，兩人分別來自尼泊爾及泰國，其中一人手臂明顯受傷，被抬到醫院病床上，而另一人則是被強行拖進醫院。以軍強調，影片證明哈瑪斯在10月7日大屠殺期間將西法醫院作為恐怖主義設施。

以軍提出影像證據，指控哈瑪斯在加薩的西法醫院囚禁10月7日綁架的外籍人質。（法新社）

以軍提出影像證據，指控哈瑪斯在加薩的西法醫院囚禁10月7日綁架的外籍人質。（法新社）

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