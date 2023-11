控西法醫院囚人質 以色列：女兵在此遭哈瑪斯「處決」

2023/11/20 10:09

〔即時新聞/綜合報導〕以色列先前在加薩地區最大的西法醫院(Al-Shifa Hospital)院區內發現哈瑪斯(Hamas)的武器彈藥,以軍發言人哈加里(Daniel Hagari)19日指出,哈瑪斯在西法醫院囚禁10月7日挾持的外國人質,而先前被挾持女兵瑪西亞諾(Noa Marciano)已宣告死亡,並非死於以軍空襲,而是死於哈瑪斯之手。

綜合媒體報導,哈瑪斯13日發布一部影片,內有瑪西亞諾說話及死後的畫面,並聲稱瑪西亞諾是死於以色列空襲。以色列軍方當時證實,瑪西亞諾是「被恐怖組織綁架繼而殞落的以色列國防軍士兵」,但是並沒有說明瑪西亞諾死因。

以軍發言人哈加里19日指出,根據以軍的可靠情報資訊,瑪西亞諾11月9日曾因為以軍攻勢受傷,從西法醫院旁邊的一間公寓被帶到醫院圍牆內,在那裡被哈瑪斯武裝份子殺害。哈加里表示,當時瑪西亞諾受的傷並沒有危及生命,和哈瑪斯聲稱「遭以軍空襲而亡」的說法不同。

此外,以色列國防軍19日公佈西法醫院的監視器畫面,顯示哈瑪斯武裝份子10月7日將兩名人質帶到院內,兩人分別來自尼泊爾及泰國,其中一人手臂明顯受傷,被抬到醫院病床上,而另一人則是被強行拖進醫院。以軍強調,影片證明哈瑪斯在10月7日大屠殺期間將西法醫院作為恐怖主義設施。

