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葉門叛軍紅海劫持貨船 「青年運動」發言人：瞄準以色列船隻

圖為什葉派叛軍「青年運動」部隊成員。（歐新社資料照）

圖為什葉派叛軍「青年運動」部隊成員。（歐新社資料照）

2023/11/19 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕以色列官方今（19日）證實，一艘由以色列商人部分擁有的貨船在紅海被葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi，胡賽武裝）劫持，船上載有25名船員，其中並沒有以色列人。

耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）報導，這艘掛著巴哈馬國旗的貨船由以色列商人溫格爾（Rami Unger）部分擁有，正從土耳其開往印度。在途經紅海時遭到被伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」所劫持並佔領。

以色列國防軍在聲明中表示，「這次『青年運動』在紅海南部附近劫持貨船是一起具有全球影響力的嚴重事件，這是伊朗的另一個恐怖主義行為，體現了伊朗對自由世界公民的侵略，並對全球航道的安全產生了國際影響」。

聲明也譴責了劫持行為，強調這艘船不是以色列的。船上雖有25名不同國籍的船員，但沒有以色列人。

「青年運動」發言人沙里亞（Yahya Sarea）今早在通訊軟體Telegram表示，該組織將襲擊以色列公司擁有或懸掛以色列國旗的所有船隻。與該組織有關的媒體也於今稍早表示，「行動將針對懸掛猶太復國主義旗幟或由以色列公司擁有的所有類型的船隻」。

這表示該組織不僅會瞄準在以色列境內航行的船隻，還會針對由以色列人擁有、部分擁有或載有以色列人的船隻。這將改變劫持事件的性質，從在戰爭中阻斷一般貨物轉變為非法海盜行為。

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