爆乳辣妹大鬧美航班機！囂張嗆「我是IG網紅」...真實身分曝光

身穿爆乳緊身衣的辣妹，近日在美國航空班機上大鬧，影片在網上瘋傳。（圖翻攝自推特）

2023/09/19 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕近日一段女乘客在美國航空（American Airlines ）班機上大鬧的影片在網上瘋傳，當中還能看到該名女子氣燄囂張地對拍攝者撂話稱「你拍阿！我是IG網紅」，整起事件引發網友熱烈討論。

目前並不清楚這件事發生的確實時間和事發原因，僅知道發生在美國航空班機上。這段影片在社群平台X（前身推特）吸引逾千萬次觀看，這位自稱是IG網紅的女子身分也曝光，其名為摩根 · 奧斯曼（Morgan Osman），在IG有近百萬人追蹤，曾出演美國知名真人秀《壞女孩俱樂部：邁阿密》（Bad Girls Club：Miami）第5季，目前其IG為關閉狀態。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，18日在社群平台X上瘋傳一段20秒長的影片，可以看到一名身穿灰色爆乳緊身衣，盡顯性感身材的女子，疑似與他人起爭執被趕下飛機，女子從行李架上取下隨身行李後，對著一名乘客叫罵：「你再叫我X子（b***h）！再叫我X子試試看！」

女子邊拿行李準備下機邊咒罵，引起在場其他乘客議論，還有人出聲要她閉嘴，女子聽到後回嗆：「你他X才給我閉嘴！你他X閉上你的臭嘴！」接著女子注意到有人在拍她，於是相當不爽地對鏡頭說：「你拍阿！我可是Instagram上的名人！你這個混蛋！」最後憤怒離開客艙。

“Film me. I’m Instagram famous you fucking bum” pic.twitter.com/pnaXPdUreD — Barstool Sports （@barstoolsports） September 18, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法