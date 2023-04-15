涉偷竊被逮開除會籍 紅衣女大鬧健身俱樂部

身穿紅衣的陳女，對員工動手。（翻攝自社會事新聞影音）

2023/04/15 10:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕陳姓女子原是台中市三民路World Gym健身俱樂部會員，卻在本月8日涉嫌偷竊其他會員的皮包，被員警逮捕法辦，她13日晚上身穿紅衣，到俱樂部發「小偷倡（猖）狂」傳單，俱樂部員工請陳女離去，陳女拒絕並與員工發生衝突，警方抵達時，她又摀住耳朵、尖叫跌倒，警方將她帶至派出所，依社會秩序維護法第68條送辦裁罰。

上述滋擾店家的畫面，也被民眾拍攝並上傳網路，中市警局第二分局育才派出所指出，40多歲的陳女於本月8日，涉嫌偷竊其他會員皮包（內有皮夾、手機、證件），被員警依竊盜現行犯逮捕送辦，該俱樂部為避免影響其他會員權利，本月10日口頭告知陳女，已被開除會籍，陳女不滿，13日穿紅衣到俱樂部，散發「小偷倡（猖）狂，請小心隨身財物或暫至其他分店遠離危險 ，萵苣關心您」傳單。

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陳女散發傳單時，與員工起衝突，雙方相互叫囂，陳女堅持進入俱樂部，宣稱「我有付今天的場地費」，員工禁止她進入，回答「妳沒有付」，雙方僵持時，陳女又舉手作勢打人，嘴巴卻說「你要打我嗎？來啊。」

警方抵達時，要求陳女離去，陳女卻摀住自己耳朵，宣稱「聽不到」，員警高聲喝斥她，「妳說聽不到？卻是摀住耳朵」，她卻又尖叫跌倒，員警質疑她故意跌倒，她又質疑警察，「對我兇幹什麼？兇我有用嗎？」

育才所副所長周信忠說，警方將陳女依據「社會秩序維護法」第68條，「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者」函送裁罰，可處3日以下拘留或新1萬2000千元以下罰鍰。

陳女散發的「小偷倡（猖）狂」傳單。（警方提供）

身穿紅衣的陳女到World Gym健身俱樂部發傳單，與員工對峙。（翻攝自社會事新聞影音）

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