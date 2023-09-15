為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

面臨戰火摧殘 烏克蘭2處世界遺產被列入瀕危名單

金碧輝煌的聖索菲亞主教座堂，被列入瀕危世界遺產名單。（法新社資料照）

金碧輝煌的聖索菲亞主教座堂，被列入瀕危世界遺產名單。（法新社資料照）

2023/09/15 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國世界遺產委員會（World Heritage Committee）今（15）日宣布，由於烏克蘭面臨戰火摧殘的風險，境內2處世界遺產已被列入瀕危世界遺產名單（List of World Heritage in Danger）。

《美聯社》報導，在世界遺產委員會第45屆會議上，委員會決議將烏克蘭首都基輔的聖索菲亞主教座堂（Saint Sophia Cathedral）、洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）以及利沃夫舊城區（L'viv – the Ensemble of the Historic Centre）一同列入瀕危遺產名錄，其中聖索菲亞主教座堂與洞窟修道院被視為同一處世界遺產。

報導指出，烏克蘭與俄羅斯皆於1972年批准了《保護世界文化和自然遺産公約》（Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage）。根據公約內容，締約國允諾「協助保護所列遺產」，並「有義務避免採取任何可能損害到世界遺產的蓄意措施」，因此世界遺產委員會的舉措，或許有助於這些遺產免受戰火侵襲。

話雖如此，但烏克蘭南方大城敖德薩（Odesa），迄今仍多次受到俄羅斯的炮擊與空襲，儘管敖德薩城區（The Historic Centre of Odesa）早在今年1月份就被列入瀕危世界遺產名單，而俄羅斯軍方事後則堅稱，僅針對軍事目標作攻擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
威尼斯氣候變遷 聯合國專家建議列入「瀕危世界遺產名單」
2023/08/01 11:11

威尼斯氣候變遷 聯合國專家建議列入「瀕危世界遺產名單」
最大東正教堂遭重創 澤倫斯基：俄軍用反艦飛彈轟炸所致
2023/07/24 16:36

最大東正教堂遭重創 澤倫斯基：俄軍用反艦飛彈轟炸所致

國賓改建案 改寫中山北天花板價
一片白蒼蒼！ 大堡礁嚴重白化 恐被列入「瀕危」世界遺產
2022/03/18 18:37

一片白蒼蒼！ 大堡礁嚴重白化 恐被列入「瀕危」世界遺產
美感不再 聯合國教科文組織宣布利物浦自世界遺產除名
2021/07/21 20:24

美感不再 聯合國教科文組織宣布利物浦自世界遺產除名

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播