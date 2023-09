面臨戰火摧殘 烏克蘭2處世界遺產被列入瀕危名單

金碧輝煌的聖索菲亞主教座堂,被列入瀕危世界遺產名單。(法新社資料照)

2023/09/15 23:12

〔即時新聞/綜合報導〕聯合國世界遺產委員會(World Heritage Committee)今(15)日宣布,由於烏克蘭面臨戰火摧殘的風險,境內2處世界遺產已被列入瀕危世界遺產名單(List of World Heritage in Danger)。

《美聯社》報導,在世界遺產委員會第45屆會議上,委員會決議將烏克蘭首都基輔的聖索菲亞主教座堂(Saint Sophia Cathedral)、洞窟修道院(Kyiv Pechersk Lavra)以及利沃夫舊城區(L'viv – the Ensemble of the Historic Centre)一同列入瀕危遺產名錄,其中聖索菲亞主教座堂與洞窟修道院被視為同一處世界遺產。

報導指出,烏克蘭與俄羅斯皆於1972年批准了《保護世界文化和自然遺産公約》(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)。根據公約內容,締約國允諾「協助保護所列遺產」,並「有義務避免採取任何可能損害到世界遺產的蓄意措施」,因此世界遺產委員會的舉措,或許有助於這些遺產免受戰火侵襲。

話雖如此,但烏克蘭南方大城敖德薩(Odesa),迄今仍多次受到俄羅斯的炮擊與空襲,儘管敖德薩城區(The Historic Centre of Odesa)早在今年1月份就被列入瀕危世界遺產名單,而俄羅斯軍方事後則堅稱,僅針對軍事目標作攻擊。

