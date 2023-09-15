面臨戰火摧殘 烏克蘭2處世界遺產被列入瀕危名單

金碧輝煌的聖索菲亞主教座堂，被列入瀕危世界遺產名單。（法新社資料照）

2023/09/15 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國世界遺產委員會（World Heritage Committee）今（15）日宣布，由於烏克蘭面臨戰火摧殘的風險，境內2處世界遺產已被列入瀕危世界遺產名單（List of World Heritage in Danger）。

《美聯社》報導，在世界遺產委員會第45屆會議上，委員會決議將烏克蘭首都基輔的聖索菲亞主教座堂（Saint Sophia Cathedral）、洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）以及利沃夫舊城區（L'viv – the Ensemble of the Historic Centre）一同列入瀕危遺產名錄，其中聖索菲亞主教座堂與洞窟修道院被視為同一處世界遺產。

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報導指出，烏克蘭與俄羅斯皆於1972年批准了《保護世界文化和自然遺産公約》（Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage）。根據公約內容，締約國允諾「協助保護所列遺產」，並「有義務避免採取任何可能損害到世界遺產的蓄意措施」，因此世界遺產委員會的舉措，或許有助於這些遺產免受戰火侵襲。

話雖如此，但烏克蘭南方大城敖德薩（Odesa），迄今仍多次受到俄羅斯的炮擊與空襲，儘管敖德薩城區（The Historic Centre of Odesa）早在今年1月份就被列入瀕危世界遺產名單，而俄羅斯軍方事後則堅稱，僅針對軍事目標作攻擊。

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