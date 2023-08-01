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    威尼斯氣候變遷 聯合國專家建議列入「瀕危世界遺產名單」

    由於氣候變遷和大眾旅遊損害等影響，聯合國教科文組織（UNESCO）專家建議將義大利威尼斯列入「瀕危世界遺產名單」。（路透）

    由於氣候變遷和大眾旅遊損害等影響，聯合國教科文組織（UNESCO）專家建議將義大利威尼斯列入「瀕危世界遺產名單」。（路透）

    2023/08/01 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕由於氣候變遷和大眾旅遊損害等影響，聯合國教科文組織（UNESCO）專家週一建議將義大利威尼斯列入「瀕危世界遺產名單」。

    綜合外媒報導，世界遺產中心專家當地時間7月31日建議，將威尼斯列入瀕危世界遺產名單，並發布聲明指出，由於氣候變遷以及大眾旅遊等一系列問題，該城市正面臨「不能逆轉」的損害風險。

    報導指出，威尼斯自1987年被列入瀕危世界遺產名單，2021年在義大利政府宣布禁止郵輪駛入威尼斯後，才避免被列為瀕危世界遺產名單的命運。

    UNESCO聲明提及，由於人為干預，包含持續的發展、氣候變遷影響和大眾旅遊，對於遺產持續惡化的影響，對其傑出的普世價值造成不可逆轉的改變。

    UNESCO提到，義大利政府目前提出的糾正措施「目前還不夠充分和詳細」，且義大利自2021年委員會上屆會議以來，一直沒有實施持續性的溝通，當時已曾警告要將威尼斯列入瀕危世界遺產名單。

    UNESCO直指，義大利在解決這些問題上「缺乏重大進展」，加上缺乏總體聯合戰略的願景，造成阻礙改善。這項建議將提交教科文組織世界遺產委員會，預計今年9月在沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh）舉行的會議上通過。

    威尼斯政府發言人回應，當局將仔細閱讀聯合國教科文組織的建議，並與義大利政府溝通。

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