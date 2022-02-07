旅遊戴「百元戒」稱已訂婚！她威尼斯度假靠這招「拗爆優惠」

國外女子斯塔基（左）透露，自己前往威尼斯旅行時，會戴上僅新台幣113圓的戒指，謊稱已訂婚，藉此「拗優惠」。（圖擷取自＠franstarkey抖音，本報合成）

2022/02/07 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名女子斯塔基（Fran Starkey）近日透過社群平台分享，她前往歐洲國家旅遊時，會謊稱自己剛剛訂婚，並秀出自己在eBay購物網站上購入，價值僅3英鎊（約新台幣113元）的戒指，藉此在搭飛機或咖啡廳用餐等情況獲得優惠，引發熱議。

根據英媒《每日星報》報導，國外女子斯塔基2月5日於社群平台抖音上以「壞女孩會愛上它」為題PO出影片分享，自己前往義大利東北部城市威尼斯（Venice）度假時，會秀出自己從eBay網站上買下3英鎊（約新台幣113元）的訂婚戒，藉此「拗優惠」。

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斯塔基透露，這麼做有許多好處，不但搭飛機時能喝到免費香檳，在威尼斯旅遊時，還能以半價的優惠乘坐纜車，此外，當地有些有錢的男人，還會買飲料慶祝她訂婚，甚至還能喝到有「愛心拉花」的特製咖啡，並享用店家提供的免費小餐點。

影片貼出至今僅2天，就已吸引36萬700人次瀏覽、1萬6800人點讚，網友議論紛紛地說：「無論我去哪裡旅行，我總會告訴店家，這是我們的結婚周年紀念日，通常這樣旅館房間都會升等，還會有免費飲料可以喝」、「我想我今天晚上出門時，就得這樣做」、「這似乎是很有趣的想法」、「太聰明了吧」、「下次假期時我也要試試。」

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