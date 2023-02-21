義大利遭逢乾旱 連威尼斯運河都乾涸

義大利著名的威尼斯運河罕見呈現乾涸景況，全國正面臨新一波的乾旱危機。（路透）

2023/02/21 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕由於義大利北部降雨、降雪量異常，造成主要河流水位下降，著名的威尼斯運河也罕見出現乾涸景況，義大利正面臨新一波的乾旱危機。

據《路透》報導，科學家和環保組織表示，由於阿爾卑斯山的降雪量異常，不足正常情況的一半，加上持續數週的冬季乾燥天氣，義大利恐迎來繼去年夏天後，另一場嚴重乾旱。

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縱使是長年被洪水困擾的威尼斯，如今也面臨潮汐異常問題。包括極低的降雨量、高壓系統環繞、及滿月和洋流，都是事發主因。威尼斯標誌性的貢多拉（Gondola）、水上計程車、救護車等，現已難在運河上航行。

義大利環保組織「Legambiente」週一（20日）表示，義大利的河流、湖泊正出現缺水危機，將持續監測該國北部的降雨情況。該組織也補充，義大利波河（Po）現在的水量相比往常同時間，減少了61%。波河是義大利的最長河流，自西北部阿爾卑斯山脈一路流入亞得里亞海（Adriatic Sea）。

義大利北部加爾達湖（Lake Garda）的水位，則降至歷史的最低點，人們已可以徒步「走」到湖中央的聖比亞吉歐島（San Biagio）。去年7月，義大利宣布波河平原全面進入「緊急狀態」，該平原的農業生產量佔義大利全國逾三分之一，當時卻遭逢70年來的最嚴重乾旱，專家今擔心危機或將重演。

反氣旋已經影響西歐天氣達半月之久，氣流向外輻散、中心氣流下沉讓天氣保持穩定且晴朗，是義大利乾旱的主因之一。然而，最新的天氣預報表明，未來幾天阿爾卑斯山將迎來久違的降水和降雪，一解燃眉之急。

威尼斯著名的貢多拉、水上計程車、救護車等，現已難在運河航行。（路透）

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