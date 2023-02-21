為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    義大利遭逢乾旱 連威尼斯運河都乾涸

    義大利著名的威尼斯運河罕見呈現乾涸景況，全國正面臨新一波的乾旱危機。（路透）

    義大利著名的威尼斯運河罕見呈現乾涸景況，全國正面臨新一波的乾旱危機。（路透）

    2023/02/21 11:35

    〔即時新聞／綜合報導〕由於義大利北部降雨、降雪量異常，造成主要河流水位下降，著名的威尼斯運河也罕見出現乾涸景況，義大利正面臨新一波的乾旱危機。

    據《路透》報導，科學家和環保組織表示，由於阿爾卑斯山的降雪量異常，不足正常情況的一半，加上持續數週的冬季乾燥天氣，義大利恐迎來繼去年夏天後，另一場嚴重乾旱。

    縱使是長年被洪水困擾的威尼斯，如今也面臨潮汐異常問題。包括極低的降雨量、高壓系統環繞、及滿月和洋流，都是事發主因。威尼斯標誌性的貢多拉（Gondola）、水上計程車、救護車等，現已難在運河上航行。

    義大利環保組織「Legambiente」週一（20日）表示，義大利的河流、湖泊正出現缺水危機，將持續監測該國北部的降雨情況。該組織也補充，義大利波河（Po）現在的水量相比往常同時間，減少了61%。波河是義大利的最長河流，自西北部阿爾卑斯山脈一路流入亞得里亞海（Adriatic Sea）。

    義大利北部加爾達湖（Lake Garda）的水位，則降至歷史的最低點，人們已可以徒步「走」到湖中央的聖比亞吉歐島（San Biagio）。去年7月，義大利宣布波河平原全面進入「緊急狀態」，該平原的農業生產量佔義大利全國逾三分之一，當時卻遭逢70年來的最嚴重乾旱，專家今擔心危機或將重演。

    反氣旋已經影響西歐天氣達半月之久，氣流向外輻散、中心氣流下沉讓天氣保持穩定且晴朗，是義大利乾旱的主因之一。然而，最新的天氣預報表明，未來幾天阿爾卑斯山將迎來久違的降水和降雪，一解燃眉之急。

    威尼斯著名的貢多拉、水上計程車、救護車等，現已難在運河航行。（路透）

    威尼斯著名的貢多拉、水上計程車、救護車等，現已難在運河航行。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高溫引冰川剝落造成雪崩 阿爾卑斯山傳至少6死8傷
    2022/07/04 11:49

    高溫引冰川剝落造成雪崩 阿爾卑斯山傳至少6死8傷
    畫面曝光！「水都威尼斯」罕見夏季洪水 淹水最深1公尺
    2021/08/10 22:18

    畫面曝光！「水都威尼斯」罕見夏季洪水 淹水最深1公尺

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    保護威尼斯潟湖古蹟 義大利對郵輪下禁令
    2021/04/02 00:00

    保護威尼斯潟湖古蹟 義大利對郵輪下禁令
    威尼斯水道乾涸見底 貢多拉船綁木樁無法航行
    2021/03/04 17:07

    威尼斯水道乾涸見底 貢多拉船綁木樁無法航行
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播