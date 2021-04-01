為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    保護威尼斯潟湖古蹟 義大利對郵輪下禁令

    義大利政府已決定，大型郵輪和貨櫃船禁止進入威尼斯潟湖。（路透）

    義大利政府已決定，大型郵輪和貨櫃船禁止進入威尼斯潟湖。（路透）

    2021/04/01 23:24

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利政府已決定，大型郵輪和貨櫃船禁止進入威尼斯的歷史城區，必須停靠在其他地點，以維護當地知名的潟湖。

    《路透》報導，週三晚間通過的法令要求針對在潟湖外建造一個碼頭進行公眾諮詢，這個碼頭要可讓超過4萬噸的客船和貨櫃船在不經過聖馬可廣場（St. Mark's Square）前的情況下停泊。

    現在，大型船隻必須停靠在遠離大運河（Grand Canal）的工業港馬格拉港（Marghera Port）。

    文化部長佛蘭契斯奇尼（Dario Franceschini）今（1）日表示，「近年來訪問過威尼斯的任何人，都很驚訝這些長數百米、高度如公寓大廈的船隻竟然穿越如此脆弱的地方。」

    威尼斯居民多年來一直敦促政府禁止大型船隻行經潟湖，尤其在2012年重達11.45萬噸的歌詩達協和號（Costa Concordia）於義大利吉廖島觸礁沉沒，造成32人死亡後，民眾的擔憂又提高不少。

    2019年，一艘郵輪在接近朱代卡運河（Giudecca Canal）的客運站時，撞上一個碼頭和一艘遊船，造成4人受傷。

    報導指出，還不清楚這項禁令是否會成功。2013年，當時的政府曾禁止超過9.6萬噸的船隻穿越朱代卡運河，但後來被當地法院推翻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    威尼斯水道乾涸見底 貢多拉船綁木樁無法航行
    2021/03/04 17:07

    威尼斯水道乾涸見底 貢多拉船綁木樁無法航行
    威尼斯居民抗議成功 9月起大型郵輪禁入市中心水道
    2019/08/09 23:50

    威尼斯居民抗議成功 9月起大型郵輪禁入市中心水道

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    「以為在拍災難片...」 威尼斯郵輪失控撞碼頭驚悚畫面曝光
    2019/06/04 17:11

    「以為在拍災難片...」 威尼斯郵輪失控撞碼頭驚悚畫面曝光
    影片曝光！簡直電影情節 郵輪失控撞威尼斯碼頭
    2019/06/02 18:49

    影片曝光！簡直電影情節 郵輪失控撞威尼斯碼頭
    國際今日熱門
    新聞360》譚德塞為何變了？嗆中「不配合」打臉自家報告
    2021/04/01 11:00

    新聞360》譚德塞為何變了？嗆中「不配合」打臉自家報告 影片

    俄羅斯鼓吹「北海航線」 澳洲學者不看好
    2021/04/01 19:06

    俄羅斯鼓吹「北海航線」 澳洲學者不看好

    美放寬美台官員會面限制 包瑞翰：歐盟國也該重新審視台灣政策
    2021/04/01 01:18

    美放寬美台官員會面限制 包瑞翰：歐盟國也該重新審視台灣政策

    女子闖印尼警察總部遭擊斃 證實是IS支持者
    2021/04/01 00:40

    女子闖印尼警察總部遭擊斃 證實是IS支持者

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播