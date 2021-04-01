保護威尼斯潟湖古蹟 義大利對郵輪下禁令

義大利政府已決定，大型郵輪和貨櫃船禁止進入威尼斯潟湖。（路透）

2021/04/01 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕義大利政府已決定，大型郵輪和貨櫃船禁止進入威尼斯的歷史城區，必須停靠在其他地點，以維護當地知名的潟湖。

《路透》報導，週三晚間通過的法令要求針對在潟湖外建造一個碼頭進行公眾諮詢，這個碼頭要可讓超過4萬噸的客船和貨櫃船在不經過聖馬可廣場（St. Mark's Square）前的情況下停泊。

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現在，大型船隻必須停靠在遠離大運河（Grand Canal）的工業港馬格拉港（Marghera Port）。

文化部長佛蘭契斯奇尼（Dario Franceschini）今（1）日表示，「近年來訪問過威尼斯的任何人，都很驚訝這些長數百米、高度如公寓大廈的船隻竟然穿越如此脆弱的地方。」

威尼斯居民多年來一直敦促政府禁止大型船隻行經潟湖，尤其在2012年重達11.45萬噸的歌詩達協和號（Costa Concordia）於義大利吉廖島觸礁沉沒，造成32人死亡後，民眾的擔憂又提高不少。

2019年，一艘郵輪在接近朱代卡運河（Giudecca Canal）的客運站時，撞上一個碼頭和一艘遊船，造成4人受傷。

報導指出，還不清楚這項禁令是否會成功。2013年，當時的政府曾禁止超過9.6萬噸的船隻穿越朱代卡運河，但後來被當地法院推翻。

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