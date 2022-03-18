一片白蒼蒼！ 大堡礁嚴重白化 恐被列入「瀕危」世界遺產

澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。（法新社）

2022/03/18 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲大堡礁海洋公園管理局指出，澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。此現象可能使大堡礁被聯合國教科文組織（UNESCO）列入「瀕危」世界遺產名單。

綜合外媒報導，澳洲大堡礁在2016年、2017年和2020年都曾因海水溫度異常偏高而出現白化現象；而澳洲大堡礁海洋公園管理局今（18）日發布一份報告指出，由於部分地區海水溫度比平均溫度高了攝氏2至4度，「大堡礁正面臨大範圍且嚴重的白化現象」。

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報告提到，這次的白化現象影響廣泛，程度從輕微到嚴重都有，從空拍畫面可以看到某些區域的珊瑚群已經呈現白色，部分地區有珊瑚死亡的報告。

報導指出，儘管澳洲政府今年增加10億澳元（約台幣207億4500萬元）的預算在改善大堡礁的水質、進行珊瑚礁監測和環境保護，但仍被抨擊沒有採取足夠的措施保護其珊瑚。

綠色和平組織澳洲太平洋氣候影響活動人士札萬（Martin Zavan）表示，燃燒煤油、石油和天然氣造成的氣候變遷正在威脅珊瑚礁的生存，這是一個肯定的現象。

據報導，澳洲去年7月獲得足夠的國際支持，大堡礁暫時不被聯合國教科文組織列入「瀕危」世界遺產。據了解，列入「瀕危」世界遺產名單的地點，如果當地不採取行動解決受到的威脅問題，就有可能失去世界遺產的地位。

聯合國教科文組織將從3月21日起，為期10天審查大堡礁珊瑚的健康狀況，並會見科學家、管理人員、政府官員以及民眾，再次評估是否要將大堡礁列入「瀕危」世界遺產名單。

澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。（法新社）

澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。（法新社）

澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。（法新社）

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