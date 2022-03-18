為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    一片白蒼蒼！ 大堡礁嚴重白化 恐被列入「瀕危」世界遺產

    澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。（法新社）

    澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。（法新社）

    2022/03/18 18:37

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲大堡礁海洋公園管理局指出，澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。此現象可能使大堡礁被聯合國教科文組織（UNESCO）列入「瀕危」世界遺產名單。

    綜合外媒報導，澳洲大堡礁在2016年、2017年和2020年都曾因海水溫度異常偏高而出現白化現象；而澳洲大堡礁海洋公園管理局今（18）日發布一份報告指出，由於部分地區海水溫度比平均溫度高了攝氏2至4度，「大堡礁正面臨大範圍且嚴重的白化現象」。

    報告提到，這次的白化現象影響廣泛，程度從輕微到嚴重都有，從空拍畫面可以看到某些區域的珊瑚群已經呈現白色，部分地區有珊瑚死亡的報告。

    報導指出，儘管澳洲政府今年增加10億澳元（約台幣207億4500萬元）的預算在改善大堡礁的水質、進行珊瑚礁監測和環境保護，但仍被抨擊沒有採取足夠的措施保護其珊瑚。

    綠色和平組織澳洲太平洋氣候影響活動人士札萬（Martin Zavan）表示，燃燒煤油、石油和天然氣造成的氣候變遷正在威脅珊瑚礁的生存，這是一個肯定的現象。

    據報導，澳洲去年7月獲得足夠的國際支持，大堡礁暫時不被聯合國教科文組織列入「瀕危」世界遺產。據了解，列入「瀕危」世界遺產名單的地點，如果當地不採取行動解決受到的威脅問題，就有可能失去世界遺產的地位。

    聯合國教科文組織將從3月21日起，為期10天審查大堡礁珊瑚的健康狀況，並會見科學家、管理人員、政府官員以及民眾，再次評估是否要將大堡礁列入「瀕危」世界遺產名單。

    澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。（法新社）

    澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。（法新社）

    澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。（法新社）

    澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。（法新社）

    澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。（法新社）

    澳洲大堡礁正面臨嚴重的白化現象。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大溪地附近發現超大珊瑚礁 健康未受損
    2022/01/20 22:04

    大溪地附近發現超大珊瑚礁 健康未受損
    海中漫舞！大堡礁喜見世界最稀有奇景之一「毯子章魚」
    2022/01/13 20:51

    海中漫舞！大堡礁喜見世界最稀有奇景之一「毯子章魚」

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    超美！澳洲大堡礁珊瑚產卵大爆發 海底星空再現生機
    2021/11/24 21:41

    超美！澳洲大堡礁珊瑚產卵大爆發 海底星空再現生機
    發現世界最寬「巨大活珊瑚」 高齡400歲撐過百次白化事件
    2021/08/28 16:21

    發現世界最寬「巨大活珊瑚」 高齡400歲撐過百次白化事件

    高熱量蛋白 營養加分也能很清爽
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播