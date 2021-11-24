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    超美！澳洲大堡礁珊瑚產卵大爆發 海底星空再現生機

    科學家在澳洲大堡礁觀測到珊瑚產卵大爆發，在海洋中形成星空的奇景。（美聯社）

    科學家在澳洲大堡礁觀測到珊瑚產卵大爆發，在海洋中形成星空的奇景。（美聯社）

    2021/11/24 21:41

    〔即時新聞／綜合報導〕全世界最大的珊瑚礁群「大堡礁」（Great Barrier Reef），受到地球暖化影響遭遇白化危機，過去25年內有半數的珊瑚死亡。不過有科學家今天發現，位於澳洲昆士蘭州（Queensland）濱海城市凱恩斯（Cairns）外海的珊瑚噴出大量精子和卵子，形成海底星空的美麗奇景。

    根據《CNN》報導，澳洲大堡礁不僅是世界最大珊瑚礁群，同時也被聯合國教科文組織列為世界遺產，然而受到地球暖化影響全球生態，分布範圍約34萬8000平方公里的大堡礁陷入白化危機，在過去25年內有約半數的珊瑚死亡，科學家也警告，氣候變遷正對海洋生態系統造成不可逆的破壞。

    不過，環保組織「Reef Teach」的海洋科學家菲力普斯（Gareth Phillips），週二（23日）率團隊潛到昆士蘭州凱恩斯沿岸海域捕捉珊瑚影像，意外親眼見證大堡礁珊瑚產卵，不同顏色的精卵在黝暗的海洋中形成媲美星空的奇觀。

    菲力普斯興奮地說，曾看過珊瑚產卵爆發，但這次似乎是不同品種的珊瑚一起產卵，自己從未見過如此壯觀且迷人的景象；他也開心地說，看到珊瑚群如此活躍的產卵，無疑是個令人振奮的消息，不僅為大堡礁這個大自然的瑰寶增添更多生機，也意味著這塊地區的保育工作開始有起色，即便生態仍持續受到威脅，但珊瑚仍頑強再生，「這將帶給人們正面的希望」。

    據悉，大堡礁的珊瑚一年中的大部分時間通過分裂方式繁殖，同時釋放精子和卵子到海洋中的大爆發景況則為一年一次。菲力普斯透露，大堡礁產卵活動將持續2至3天，接下來幾天他會帶著團隊繼續到附近海域觀察其他珊瑚群的狀況，相關畫面能讓科學家們監測今年的珊瑚產卵活動，並持續觀察大堡礁的整體健康狀況。

    科學家在澳洲大堡礁觀測到珊瑚產卵大爆發，在海洋中形成星空的奇景。（美聯社）

    科學家在澳洲大堡礁觀測到珊瑚產卵大爆發，在海洋中形成星空的奇景。（美聯社）

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