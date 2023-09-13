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中俄與北韓將成三國軍事同盟？ 美專家：北京對此存有顧慮

專家認為，中國在三方軍事結盟問題上有許多顧慮，中國不希望北韓的軍事角色導致美國在亞太地區有更多軍事部署。圖為金正恩赴俄訪問。（路透）

專家認為，中國在三方軍事結盟問題上有許多顧慮，中國不希望北韓的軍事角色導致美國在亞太地區有更多軍事部署。圖為金正恩赴俄訪問。（路透）

2023/09/13 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩12日抵達俄羅斯境內，隨行人士包括大批軍政高層，外界懷疑，金正恩此次與俄羅斯總統普廷會面時，可能將討論軍火供應一事。由於中俄關係密切，外界擔憂中俄與北韓可能將有三國結盟可能性。不過專家認為，中國在三方軍事結盟問題上有許多顧慮，中國不希望北韓的軍事角色導致美國在亞太地區有更多軍事部署。

根據《美國之音》報導，前美國駐烏克蘭大使赫伯特（John Herbst）指出，中國在金正恩啟程訪俄前，先派人前往平壤與金正恩會面，這顯示中國希望確保金正恩知曉中方的擔憂與利益所在，儘管中國在烏俄戰爭期間一直在幫助俄羅斯，但這些協助是有限的，中國不希望自己是違反國際制裁這一方，所以中國一直很謹慎，不提供武器給俄羅斯。

赫柏特認為，對於北韓提供俄羅斯武器，中國沒理由說不，但中國可能會考慮要不要在中俄軍事演習中加入北韓，這可能會引起美國的負面反應，促使美國與南韓、日本加強合作，日韓兩國關係幾十年來都存在一些問題，但其中一些問題正在逐漸克服中，因為日韓都認為中國是個問題。

美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）針對中俄與北韓之間的三國關係，則有其他看法。費學禮認為，三國結盟雛形應該讓民主國家提高警覺，有可能實現為一個「全國獨裁聯盟」，中國獨裁與俄羅斯獨裁征服歐洲的野心一致，俄羅斯獨裁與中國成為全球霸主的野心也一致，北韓是中俄都日益重視的夥伴，而北韓本身不僅威脅美國，對所有民主國家來說都是個越來越大的威脅。

費學禮認為，北韓在中俄支持下，可能將「與美國進行核子對抗」的任務交給北韓，讓中俄自身力量轉移至尋求霸權的方向。費學禮強調：「這對民主國家來說是個非常危險的時刻。美國實際上只有幾年的時間來調整亞洲的力量平衡，藉此防止災難發生。」

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