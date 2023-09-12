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迎賓影片曝光！金正恩抵俄 先與俄羅斯自然資源部長會面

北韓領導人金正恩今日抵達俄羅斯，與俄羅斯自然資源與生態部部長科茲洛夫見面。（擷取自X平台影片）

北韓領導人金正恩今日抵達俄羅斯，與俄羅斯自然資源與生態部部長科茲洛夫見面。（擷取自X平台影片）

2023/09/12 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯自然資源與生態部部長科茲洛夫（Alexandre Kozlov）今（12）日表示，他已與來訪的北韓領導人金正恩見到面，為對方舉行了歡迎儀式。科茲洛夫並透露，金正恩與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會面地點確定為俄羅斯遠東地區，但具體地點尚待公布。

俄媒《衛星通訊社》（Sputnik）報導，科茲洛夫在社群平台Telegram上發文表示：「我已與朝鮮領導人會面。金正恩已抵達俄羅斯進行正式訪問。」並發布了一段影片，內容為金正恩步下「太陽號」列車，受到俄方熱烈歡迎的畫面。

科茲洛夫指出，他與金正恩會面的地點為兩國交界處的北韓-俄羅斯友誼橋，他還向記者透露，金正恩普廷之間的會談將在遠東地區進行，但始終沒有給出具體地名。

金正恩下車後，受到俄方熱烈歡迎。（擷取自X平台影片）

金正恩下車後，受到俄方熱烈歡迎。（擷取自X平台影片）

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