迎賓影片曝光！金正恩抵俄 先與俄羅斯自然資源部長會面
2023/09/12 22:09
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯自然資源與生態部部長科茲洛夫（Alexandre Kozlov）今（12）日表示，他已與來訪的北韓領導人金正恩見到面，為對方舉行了歡迎儀式。科茲洛夫並透露，金正恩與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會面地點確定為俄羅斯遠東地區，但具體地點尚待公布。
俄媒《衛星通訊社》（Sputnik）報導，科茲洛夫在社群平台Telegram上發文表示：「我已與朝鮮領導人會面。金正恩已抵達俄羅斯進行正式訪問。」並發布了一段影片，內容為金正恩步下「太陽號」列車，受到俄方熱烈歡迎的畫面。
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科茲洛夫指出，他與金正恩會面的地點為兩國交界處的北韓-俄羅斯友誼橋，他還向記者透露，金正恩普廷之間的會談將在遠東地區進行，但始終沒有給出具體地名。
Kim Jong Un arrives in Russia to meet with Putin. pic.twitter.com/xmeL6YHNK2— Citizen Free Press （@CitizenFreePres） September 12, 2023
North Korean leader, Kim Jong-un, has arrived in Russia.— Global: Military-Info （@Global_Mil_Info） September 12, 2023
Top North Korean military and munitions officials also joined the leader. That sends a pretty clear message of what will be discussed. pic.twitter.com/nxiSodUksV