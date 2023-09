迎賓影片曝光！金正恩抵俄 先與俄羅斯自然資源部長會面

2023/09/12 22:09

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯自然資源與生態部部長科茲洛夫(Alexandre Kozlov)今(12)日表示,他已與來訪的北韓領導人金正恩見到面,為對方舉行了歡迎儀式。科茲洛夫並透露,金正恩與俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)會面地點確定為俄羅斯遠東地區,但具體地點尚待公布。

俄媒《衛星通訊社》(Sputnik)報導,科茲洛夫在社群平台Telegram上發文表示:「我已與朝鮮領導人會面。金正恩已抵達俄羅斯進行正式訪問。」並發布了一段影片,內容為金正恩步下「太陽號」列車,受到俄方熱烈歡迎的畫面。

科茲洛夫指出,他與金正恩會面的地點為兩國交界處的北韓-俄羅斯友誼橋,他還向記者透露,金正恩普廷之間的會談將在遠東地區進行,但始終沒有給出具體地名。

North Korean leader, Kim Jong-un, has arrived in Russia.



Top North Korean military and munitions officials also joined the leader. That sends a pretty clear message of what will be discussed. pic.twitter.com/nxiSodUksV