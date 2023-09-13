訪紐約六四紀念館 蓋拉格：對中共幻想早該終結

美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（圖）12日參觀紐約六四紀念館，注視1989年天安門事件後香港文匯報、大公報等展品。（中央社）

2023/09/13 09:23

〔中央社〕美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格今天在紐約參訪六四紀念館，直言美國當年協助中國「入世」鑄下大錯，對中共的幻想早該在天安門事件發生時就終結。

蓋拉格（Mike Gallagher）率領委員會造訪紐約，昨晚與商界高層舉行台灣兵棋推演，今天上午就美國投資中國風險召開聽證會後，抽空與同為共和黨籍的委員會成員辛森（Ashley Hinson）造訪6月開幕、鄰近紐約地標帝國大廈的六四紀念館。

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兩人在六四紀念館館長于大海、蒐集文物貢獻甚多的人權組織「中國人權」執行主任周鋒鎖解說下停留近1小時。蓋拉格仔細聆聽講解，不時發出讚歎聲，並向親歷八九民運的周鋒鎖詢問詳情。

蓋拉格參觀後說：「我們對中共的天真、一廂情願早該在1989年6月4日就終結了。這個馬列主義政權的本性，在奪走至少3000條人命的當天、前幾個月及之後的殘忍行徑展露無遺。」

談到這種幻想為何在天安門事件後延續數十年，蓋拉格說，也許美國樂觀主義總是看人好的一面，以為讓中國融入世界經濟、實行政治改革，就能和樂融融相處；冷戰結束後自滿作祟，認為人類已到歷史的終結，中共會朝民主價值、體制發展，結果大錯特錯，形成「兩個根本不相容的政府體制間的競爭」。

蓋拉格以「鑄下大錯」、「開創糟糕的先例」形容美國放下人權堅持，協助中國在2001年12月加入世界貿易組織（WTO）的決定。

他說，人類貪得無厭，美國很多人想在中國市場賺大錢，願意為賺錢而無視侵害人權的行為。委員會試圖向華爾街高層傳達，必須評估在中國經商的風險，從因體制不穩而賠錢，到協助中國軍事現代化、嚴重侵害人權的道德風險，希望紐約財經界領袖聽見這些訊息。

在辛森眼中，六四紀念館展現出勇氣與恐懼的對比。

辛森說，當年民運人士不畏強權表達意見，如今眾院中國問題特別委員會也試圖揭發中共惡行；中共執意掌握權力而控制人民，從中暴露出恐懼的力量。她敦促美國持續和全球愛好自由的人士結盟，為想到美國發展的優秀人士提供機會。

紐約六四紀念館是在天安門事件34週年前開幕，陳列100多件文物，包括當年在天安門廣場豎立的民主女神像縮小版，各式標語、圖章、書信及當年民運人士用來印製宣傳品的高速油印機，還有一個香港民主運動展間。

周鋒鎖受訪表示，從中共到俄羅斯入侵烏克蘭，當今世界面臨的最大挑戰是「共產餘毒」。

他說：「1989年中共屠殺人民，全世界有目共睹。共產專制已完全展現出本性，這時就應該做出正確決定，後來種種決定如今看來都是錯誤的。這樣一個根本無視任何人生命、良心、自由的政權，你不能跟它合作，這是美國現在才學到的慘痛教訓。」

美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（右）12日參觀紐約六四紀念館，聆聽人權組織「中國人權」執行主任周鋒鎖（左）講解。（中央社）

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