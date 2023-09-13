4年來首度訪俄！ 金正恩強調兩國「戰略重要性」

金正恩12日早上抵達哈桑車站，來自莫斯科官員、俄國儀仗隊盛大迎接。（歐新社）

2023/09/13 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕北韓中央通信社（KCNA，朝中社）表示，北韓領導人金正恩已於12日抵達俄羅斯，並強調此次訪問清楚表明了兩國關係的「戰略重要性」。

據《路透》報導，金正恩12日乘坐私人火車，抵達俄羅斯濱海邊疆區的哈桑（Khasan），預計將與俄國總統普廷舉行會談；華盛頓近日警告兩國不應進行武器交易。

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《朝中社》稱，「金正恩表示，本次訪問俄羅斯聯邦，明確體現了北韓勞動黨及北韓政府，將俄羅斯關係視作優先考慮的『戰略重要性』立場」。

《朝中社》發布的圖片顯示，金正恩12日早上抵達哈桑車站，來自莫斯科的官員、俄國儀仗隊在月台迎接；圖片還顯示金正恩與俄國自然資源和環境部（Ministry of Natural Resources and Environment）部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）進行了會面。

目前尚不清楚金正恩往後的行程。但日本、南韓兩國媒體報導稱，他可能會在俄羅斯東部的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）與普廷會面。

朝中社指出，此次訪問是金正恩近4年來首度入境俄羅斯，也是他在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後第一次出訪。

朝中社強調，出訪旨在將北韓、俄國友好合作關係提升到「新的更高水準」。

金正恩與俄國自然資源和環境部長柯茲洛夫會面。（路透）

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