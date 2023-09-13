華爾街台灣兵推 蓋拉格：趁早切斷流入中國資本解危機

美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格本週訪問紐約，與商界舉行台灣兵推。他今天說，兵推顯示現在將供應鏈移出中國、切斷流入中國關鍵領域的資本，有助未來解除危機。（中央社）

2023/09/13 09:19

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金融時報：美眾院將與金融及商界展開台灣兵推

〔中央社〕美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格本週訪問紐約，與商界舉行台灣兵推。他今天說，兵推顯示現在將供應鏈移出中國、切斷流入中國關鍵領域的資本，有助未來解除危機。

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蓋拉格（Mike Gallagher）昨天與委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）等成員出席紐約911恐怖攻擊事件22週年活動、探討美中戰略競爭的智庫座談會，並與金融界高層閉門舉行兵棋推演，模擬美中因台灣起衝突帶來的經濟及金融衝擊。

蓋拉格今天參觀紐約六四紀念館回應中央社提問時說，這次兵推結果「提醒我們現在就採取行動有多重要」。

他表示，與委員會4月台灣兵推不同的是，這次兵推不含飛彈、魚雷，而是關於制裁、環球銀行金融電信協會（SWIFT）體系、供應鏈韌性，模擬情境是2028年台海爆發危機而美方選擇有限，回頭探討今日該怎麼做，日後面臨危機才有更多決策空間。

蓋拉格說：「我們深刻體認，現在做愈多，讓供應鏈移出中國、切斷流入中國關鍵領域的美國資本，未來就更有機會解除危機。因為我們一旦讓中國掌握技術優勢或製藥供應鏈，等於就給他們在危機時脅迫我們的武器。」

蓋拉格認為美國財政部、商務部沒有正視台海危機對全球金融、經濟的衝擊，畢竟中國封鎖台灣等非軍事情境就可能使全球經濟付出數兆美元代價，更遑論危機可能升級成實際戰爭，甚至核戰，「我們必須確認行政部門有想清楚危機的非軍事層面」。

參與兵推的委員會成員辛森（Ashley Hinson）說，企業董事會對此也許有沙盤推演，但普通投資人還搞不清楚情況，所以必須說出來，「這是我們作為決策者保護本國投資人的關鍵議題，要確保那些錢沒有用於可能反過來對付我們的事」。

美國總統拜登政府近年運用出口管制，阻礙中國發展人工智慧、量子運算等關鍵技術。眾院中國問題特別委員會主張更進一步，透過立法阻絕美國資本流向中國特定技術領域。

委員會今天在美國智庫外交關係協會（CFR）召開聽證會，聽取前美國證券管理委員會（SEC）主席克雷頓（Jay Clayton）和熟悉中國政經情勢的美奇金投資諮詢公司（J Capital Research）共同創辦人楊思安（Anne Stevenson-Yang）的證詞。

蓋拉格開場時直言，華爾街完全沒把中國當成威脅。幾個月前，一位大型資產管理公司掌門人告訴他，未來5年中國侵略台灣的機率為零；另一人說就算中國對台動武，美國也不會認真制裁中國。

蓋拉格說，近期與克利什納穆希調查華爾街企業將美國退休基金投入協助中國軍方建造砲彈、匿蹤戰鬥機及航空母艦的企業，這些企業全在美國政府限制取得先進技術的黑名單上，華爾街依舊投資他們。台海一旦爆發衝突，中國等於是用美國人資助的武器對付台灣，美國官兵也很可能受害。

他警告：「我們如持續資助中共軍事野心、延後提供台灣關鍵軍援，印太地區就愈有可能爆發衝突。」

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