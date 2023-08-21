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一趟旅程32萬！2遊客遲到 眼睜睜站碼頭看郵輪開走

2名遊客錯過輪遊登船時間，兩人在碼頭不斷大叫，但郵輪仍繼續駛離。（翻攝自tiktok）

2名遊客錯過輪遊登船時間，兩人在碼頭不斷大叫，但郵輪仍繼續駛離。（翻攝自tiktok）

2023/08/21 06:53

首次上稿 08/20 22:45
更新時間 08/21 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕義大利2名遊客參加郵輪旅行錯過登船時間，抵達碼頭時已慢了一部，郵輪正緩緩駛離。2人只能眼睜睜看著船開走，在岸邊苦苦哀求「等等我們」，過程還被船上的旅客錄下。

《每日郵報》報導，近日在社群媒體瘋傳一支影片，15日在義大利西南部巴里（Bari）碼頭，地中海郵輪MSC輝煌號正啟程，進行為期9天的地中海之旅。然而，有一男一女因沒有趕上出發時間，當他們抵達時，郵輪正要駛離碼頭，而郵輪上載有4千名遊客，其中1人拍下2人在碼頭上哀求的情景。

從影片中，可以聽到男子用義大利文反覆苦苦哀求「船長在嗎？拜託等等我們」，並強調「如果你想停下來的話，我知道你辦得到」，畫面背景還可以聽見乘客的笑聲。拍攝者則詢問另一名乘客「他在說什麼？他大概沒搭上船」。

一名搭乘該郵輪的英國遊客向《每日郵報》透露，這趟郵輪之旅是8千英鎊（約新台幣32萬元），既然旅費高昂，船上工作人員不應該拋下2名遲到乘客，並說道「郵輪上喊完一次名字後根本沒有多等一分鐘就開走，不管那些人是不是在船上，工作人員看起來都沒有在積極尋找他們」。

事後，南亞得里亞海港口系統管理局主任格里夫（Ugo Patroni Griffi）向義大利當地媒體透露，遊客試圖要求郵輪掉頭，或是停下來的行為。對於時間有限、且運營成本也非常昂貴的郵輪來說，這是不可能的。

許多網友看到影片後也留言表示，「如果停下來一次，每個人都會要求這麼做」、「郵輪有時間表要遵守，但能想像如果是自己站在那裡有多絕望」、「當其他乘客都能準時的時候，那就是你的問題了！」

影片連結

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