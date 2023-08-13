美國之音︰中資國軒密西根州電池廠 鄰近訓練台灣士兵軍事基地

中國第5大電池生產商「國軒高科」（Gotion Inc.）預計在美國密西根州設廠的計畫，已在本月初獲准，然而卻令當地民眾擔心恐為中國滲透埋下隱憂。（圖擷取自Gotion官網）

2023/08/13 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國第5大電池生產商「國軒高科」（Gotion Inc.）去年宣布，預計在美國密西根州大急流城（Big Rapids）和格林特許鎮（Green Charter Township）投資24億美元（約新台幣754億）建造電池廠，還號稱能創造2350個就業機會。該計畫已在本月初獲准，然而卻令當地民眾擔心恐為中國滲透埋下隱憂；《美國之音》報導指出，設廠地點與訓練台灣士兵的軍事基地不遠。

今年4月密西根州媒體MLive曾報導，中國國軒高科股份有限公司設在美國的全資子公司「國軒公司」，在去年宣布在美國密西根州投資設廠的計劃。據《美國之音》今日報導指出，國軒的設廠選址緊鄰大急流城的一個機場，該地點距離美國國民兵訓練基地格雷林營（Camp Grayling），不到160公里的距離。

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報導指出，大急流市格林鎮政府在8月1日，批准了國軒公司在當地設廠的計畫，希望國軒帶動當地經濟發展；密西根州政府也在今年4月，針對這項計畫批款1.75億美元（約新台幣55億）。然而近年來美中關係持續緊張，歷經中俄艦隊逼近阿拉斯加州、中國間諜氣球等事件後，部分居民對中國的國安威脅心存警惕，認為應該將中共和國軒的投資劃清界限。

當地居民瑞波（Corri Riebow）表示，「我擔心國軒和中國之間的關聯，不是因為中國人民，是因為中國政府」。另一名居民克魯斯也指出，擔心中企入駐會有國安隱憂，更透露當地位置具有戰略意義，「有一個軍事訓練基地正在訓練台灣士兵」，他更提到設廠地點，甚至還有機場，「我不知道他們為什麼要緊鄰機場建設工廠，也不知道他們為什麼在討論擴建機場。擴建機場的唯一理由就是讓更大飛機進來」。

當地農場業主布羅克（Lori Brock）則是擔心設廠對環境的影響，也對國軒進入當地社區的強硬方式感到不滿。布羅克指出，她曾質疑國軒發起的購地行動，向包括她在內的至少7家農場收購土地，但她拒絕賣地後，竟有人向州政府檢舉她的農場違反規定，「我懷疑這是國軒的人搞的鬼」，所幸調查證明她的農場完全沒有問題。

布羅克透露，事後又出現還有人在網上威脅殺死她農場裡的馬，讓她不得不把馬匹移到距離街道較遠的位置，種種行為讓她非常氣憤表示，「我們在美國不是這麼做生意。國軒的訊息不透明，還對不願意賣地的居民發動霸凌行動，都讓我對這個公司感到反感。現在我不相信任何他們說的話」。

名為「中西部人」（The Midwesterner）的保守派網站提到，國軒的企業章程規定要效忠中國共產黨。對此，支持將國軒300萬平方英尺設施，帶進當地設廠的格林鎮鎮長柴普曼（Jim Chapman）則對於居民的疑慮指出，「國軒是一家在美國註冊的公司，不接受中共領導」，更聲稱他在該公司的文件中，並沒看見國軒與中共有所聯繫。另外，國軒公司曾在聲明中表示，公司不受中共組織影響、領導層沒有中共黨員。

《美國之音》的報導指出，格林鎮是密西根州收入最低的地區之一，人口只有3000多人，許多年輕人不是每天通勤數小時去城市工作，就是遠走他鄉。因此，柴普曼對國軒投資計畫抱持樂觀態度，更將國軒公司入駐形容為「幾代人難得一遇的好機會」，若是拒絕就會錯失經濟發展良機，甚至影響未來的商業機會；至於國軒購置了當地270英畝土地計劃建廠，他則對此表示，「那塊地20年前就規劃為工業用地，但幾乎無人問津」。

柴普曼還提到，州政府將在8月到9月對國軒進行環境安全審查，「我也很在乎環境安全，我希望審查部門盡忠職守」，如果審查通過，國軒可能將於明年開始建設工廠，2年後投入生產。不過在此之前，格林鎮當地民眾已對柴普曼發起罷免請願，截至8月3日，罷免請願簽名已達600人，但柴普曼指出就算罷免他的行動成功，也無法延後國軒在當地設廠的計畫，「這項計畫已拍板定案了，罷免投票對國軒不會造成任何影響」。

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