賴品妤批核四「重啟個屁」 侯辦諷：擔心擋財路？

國民黨總統參選人侯友宜（左二）9日在競選辦公室議題組召集人柯志恩（左一）、國政顧問團召集人杜紫軍（右二）陪同下召開記者會，公布其能源政策。（記者塗建榮攝）

2023/08/09 17:30

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今公布能源政策，主張若他當選，將於第一個任期內將核一、核二、核三檢修延役，並在安全無虞下重啟核四，並將小型核電廠加入供電，引起綠營撻伐，民進黨新北立委賴品妤更直嗆「重啟個屁」；侯友宜競選辦公室強硬回擊，譏賴以粗鄙言論回應專業議題，是不是擔心擋了自家再生能源財路？

針對侯友宜的能源政策，賴品妤表示令人憤怒、失望，侯友宜曾在2016年承諾核一、核二準時除役，核一也早就在2019年進入除役工程、陸續拆除關鍵設施，不可能發電，到底「重啟個屁」！

請繼續往下閱讀...

侯辦發言人柳采葳說，賴品妤以粗鄙言論回應專業的能源問題，是否擔心核能政策上路後，賴家的雲豹能源公司的再生綠電財會受到影響？能源是科學問題而非意氣之爭；侯辦發言人李利貞說，侯友宜的能源政策主張與國際同步，善用核電價值，做為降低碳排及空污的關鍵選項。賴品妤身為雲豹能源董事長賴勁麟的女兒，難怪會有人質疑她是為了家中的產業反核到底，不然以後的吃穿哪裡來？

民進黨新北市立委參選人何博文也批侯友宜因選情告急違背良心，詰問侯「核廢料該如何處理？」侯辦發言人王敏旭說，民進黨總統參選人賴清德在2018年說過有「乾淨的煤」，如今在哪裡？假如他真的可以拿出來，那應該可獲諾貝爾獎。

侯辦譏諷，一向主張備用核能的賴清德，是否同意綠營民代們對於核能延役、重啟的批評嗎？如果不延役、重啟要如何「備用」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法