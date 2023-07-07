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    中企投資綠能礦在18國侵權百起 印尼530萬噸鎳礦非法輸中

    在蘇拉威西一處鎳礦區作業的勞工。（路透）

    在蘇拉威西一處鎳礦區作業的勞工。（路透）

    2023/07/07 05:50

    首次上稿 00:11
    更新時間 05:50

    〔編譯管淑平／綜合報導〕國際非政府組織「企業與人權資源中心（BHRRC）」6日發表報告，指控投資綠色能源產業的多家中國企業這2年在18國有100多件侵犯人權、破壞環境案例，其中以在印尼最多。另外，印尼政府日前指出，該國有多達530萬噸鎳礦非法出口到中國，已對此展開調查。

    監督全球一萬多家企業人權紀錄的「企業與人權資源中心」在這份報告指出，中國在銅、鎳和鈷等能源轉型關鍵礦物的加工、精煉領域居主導地位，在印尼、秘魯和剛果民主共和國等資源豐富國家大量投資相關產業設施，但該組織追蹤涉及在海外開採能源轉型礦物的中國公司侵權行徑，2021年1月到2022年12月期間，就紀錄到39家中國企業在18國有102起案例。

    該中心發言人說，「我們的數據顯示，在探勘、開採和加工能源轉型礦物過程中，普遍存在侵犯人權和破壞環境行為」。

    這102起案例中，27起發生在印尼，比例佔逾1/4最多。印尼擁有全球最大的鎳礦礦藏量，中國在印尼被控破壞環境、勞權紀錄不佳，對鎳礦需求若渴的電池製造公司造成當地污染惡化，工作環境惡劣也挑起勞資緊張，報告還指出，中國企業在印尼的投資項目，也涉嫌侵佔土地，並且對捍衛生活空間的當地居民採取壓制性維穩手段，導致社會衝突升高。

    《南華早報》6日指出，儘管印尼全面禁止鎳礦出口，但該國「肅貪委員會（KPK）」日前表示，中國海關資料顯示，2020年1月到2022年6月期間，從印尼非法出口鎳礦到中國的數量至少530萬噸，市價約14.5兆印尼盾（約300億台幣）。印尼國會「人民代表議會」副議長拉瑪特（Rachmat Gobel）3日質疑，兩年半的時間是如何非法出口數百萬噸礦物，「這是非常嚴重的事情」，國會議員表示將持續關注此案調查工作。

    印尼鎳礦商協會（APNI）秘書長梅迪（Meidy Katrin Lengkey）說，這些鎳礦可能利用偽造文件，以鎳生鐵或鐵鎳合金等加工鎳產品名義，從多個不同港口出口到中國。

    印尼允許加工鎳產品出口，但是自2020年全面禁止鎳礦出口，透過要求電池、鋼鐵等生產商得在當地設立鎳加工處理廠，促進原物料產業鏈價值。

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