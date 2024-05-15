中國社交平台公告 從嚴打擊炫富拜金

中國社交平台公告從嚴打擊炫富拜金。示意圖。（美聯社）

2024/05/15 21:52

〔中央社〕中國各大社交平台今天發布公告，強調從嚴打擊「炫富拜金」等不良價值內容。其中，不當曬豪宅、豪車、現金、奢侈品，炫耀自己是富二代、土豪，都可能遭到清理與封禁。

封面新聞報導，騰訊、抖音、快手、微博、b站、小紅書等社交平台，15日發布不良價值導向內容專項治理公告，針對近期網路上出現的「奢靡浪費」、「炫富拜金」等問題，各平台從嚴打擊，宣導理性、文明的消費觀和價值觀。

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其中，抖音通報，5月1至7日處置不良價值觀訊息4701條，處置帳號11個；小紅書近兩週清理4273篇違規筆記，關閉違規帳號383個；微博清理不良價值導向內容1100餘條，對27個違規帳號視程度予以階段性禁言直至關閉帳號處置。

此前被指炫富內容最嚴重的小紅書，今天公布處置的典型案例，指某用戶發布筆記「一個月兜裡掏不出3萬的，下方留言1245我都會扶持一把」，在筆記中曬出豪車照片，並透過「扶持一把」等博取眼球的內容將用戶引流至站外，傳播不良價值觀，且存在詐欺風險，已經該帳號封禁。

抖音公告也提到，有用戶發布展示大量現金的內容，以大量現金作為用戶資料，涉嫌「不正當使用人民幣」；還有用戶展示未成年人身著奢侈品並突出強調價格，渲染炒作不良價值觀。

微博管理員則在公告列舉多項內容，宣示將從嚴打擊，其中包括以「最貴」、「天價」等為噱頭，利用獵奇心理進行行銷炒作豪車評測、豪宅展示等訊息；炫耀自身「二代家庭」、「有錢人」，以他人視角炫耀「土豪朋友」，展示優越條件、歧視他人等訊息；以炫耀高額收入、奢侈消費的文案，打造「白手起家」、「月入百萬」、「財富自由」等虛假人設的訊息。

公開資訊顯示，2021年以來，中共網信辦多次啟動全國性的網路「清朗」系列專項行動，均把「炫富拜金」列入重點整治內容。（編輯：楊昇儒）1130515

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