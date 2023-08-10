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公布能源政策四階段 侯：2050淨零台灣

國民黨總統參選人侯友宜昨天公布能源政策，主張完成核一、核二、核三安全延役，並推動核四安全重啟。（記者塗建榮攝）

國民黨總統參選人侯友宜昨天公布能源政策，主張完成核一、核二、核三安全延役，並推動核四安全重啟。（記者塗建榮攝）

2023/08/10 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜昨日在競選辦公室公布其能源政策，侯宣示，要在務實穩健的方式下，讓台灣供電無虞、永續轉型，並按四個階段分別達成二○三○減碳台灣、二○三五低碳台灣、二○四○無煤台灣以及二○五○淨零台灣等目標。

核一二三延役 重啟安全核四

侯友宜保證，未來在他擔任總統的第一個任期內，核一、核二、核三廠就會經高標準檢修後重新運轉；至於核四廠，將會讓國內外的能源專家共同參與，並成立核四安全審查委員會，就現有機組進行全面檢查，一定會在安全無虞的情況下重啟；未來只要經國際認可的小型核電廠（SMR），當然也可以加入供電。

侯指出，他的能源政策一定要做到務實穩健，並以二○五○年達成淨零排碳為目標，而發展再生能源，以及用核電廠延役取代燃煤，這也是國際能源總署認定成本最低的方式。

侯友宜強調，除了增加再生能源，利用核電取代燃煤，降低排碳空污，這已經是全世界的趨勢，外界說他對核能發電的態度立場反覆，但他從頭到尾都沒有反對過核電，只要做好核安，當然就可以使用核電，這也是政府該有的態度。

侯說，在台灣邁向無煤的過程中，二○三○年就要達成燃煤佔比減少到十四％，未來天然氣機組加裝CO2處理設備成為備援電力。二○三五年低碳台灣，除了乾淨能源比例要過半，排碳能源要降到四十九％以下；二○四○年燃煤比率將降為零，天然氣比率會降到三十四％，並增加再生能源比例；二○五○年就可以與國際同步，讓所有排碳能源全部歸零。

侯強調，他的能源政策要讓台灣供電無虞，為達二○五○淨零排碳，現階段美、日、英、法等世界主流國家都繼續增加使用核電，台灣也應該與國際同步，未來核電比例要不斷的調整，才能讓產業在台灣生根。

前行政院政務委員、能源專家梁啟源指出，民進黨雖然一再強調不缺電，但今、明年的備轉容量率都屬於「供電警戒」的橘燈狀態，未來恐將更嚴重；而台電近年虧損嚴重，除國際燃料價格提升，也與廢核、非核政策方向有關，今年虧損增加到一千零三十億元，這就是廢核的代價。

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