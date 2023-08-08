北京強迫外企學習「習思想」 華爾街貝萊德也難逃

自中國領導人習近平取得第3個任期後，就強制要求國有和私營企業員工學習「習近平思想」（習思想），連華爾街巨擘貝萊德（BlackRock）這樣的外資企業也逃不過。（路透）

2023/08/08 18:04

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據彭博報導，自中國領導人習近平打破先例取得第3個任期後，就強制要求國有和私營企業員工學習2017年底推出的「習近平思想」（習思想），現在連華爾街資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）這樣的外資企業也逃不過，凸顯了意識形態在中國日益重要的作用。

報導說，儘管很少會有人懷疑，習近平這位自毛澤東以來中國最有權勢的領導人，其意識形態對世界的影響力；但仍有不少人質疑，每週花幾個小時研究晦澀難懂的習近平講話，對提振低迷的中國經濟究竟有何種幫助。

請繼續往下閱讀...

在中國經濟成長遠不如市場預期之際，「習思想」不太可能出現在任何正式的經濟模型中，北京當局卻將政治凌駕一切之上。

加州大學聖地牙哥分校專門研究中國銀行業政策的副教授史宗瀚表示，「企業員工在其他事情上每花1小時，就等於無法做自己的工作1小時」；換句話說，學習「習思想」反而壓縮了經濟產能。

知情人士透露，中國最大的投資銀行中國國際金融公司（CICC）最近幾個月，不得不擴大對「習思想」的學習力道，因為北京當局對學習成果不滿意。中國國有的交通銀行自2022年底以來，每個月都會舉行「習思想」學習會議，與會者被要求分享心得，並評估這可能對金融業產生的影響。

北京某國有能源公司的員工說，他們被迫在工作時間參與這類學習會議，會議通常以習近平的最新講話為主題，在封閉的空間中舉行，有時他們的手機還會被沒收。許多國有企業、銀行高級主管或負責人，每個月必須花1/3左右的工作時間來學習「習思想」，參與活動和課程，甚至可能得繳交和發表論文。

今年6月底，上海證券投資基金業協會主辦「習思想」的學習活動，包括貝萊德、富蘭克林坦伯頓等外資的高級主管和員工，與70多家基金公司的3千名員工在一起，被迫聽取1場關於黨在行業領導地位的講座。

香港大學金融學教授陳志武指出，華爾街總認為，每個國家都應該將金融業置於一切之上，卻未意識到過去10年，中共一直說的是政治才是優先事項，而非經濟利潤。

在中國官方的高壓政策之下，許多企業聘請學者為員工授課，學習「習思想」，他們想藉由積極舉行這類學習課程及活動，展示他們對中共還有習近平的忠誠，以在受政府操控的中國商業中生存。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法