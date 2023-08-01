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    讓美國資金湧入問題中企 貝萊德、MSCI遭美國會調查

    貝萊德與MSCI因助長中國投資，而面臨美國國會調查。（路透）

    貝萊德與MSCI因助長中國投資，而面臨美國國會調查。（路透）

    2023/08/01 23:07

    〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，全球最大資產管理公司貝萊德，以及頂尖的股市指數彙編公司MSCI，因助長美國人投資被華府指控鞏固中國軍事實力、違反人權的60多家中國企業，而遭美國國會委員會調查。

    報導說，美國眾議院「中共問題特設委員會」週一通知貝萊德與MSCI，已針對其活動展開調查。該委員會說，經審查其一小部分活動發現，這兩家公司導致美國人對60多家遭美國機構認定有安全與人權疑慮的中企提供資金。

    該委員會主席、威斯康辛州共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）與民主黨領袖、伊利諾州眾議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）聯名致函說，透過將「龐大的美國資本」流入這些中國實體，美國企業「加劇本已嚴重的國家安全威脅、損害美國價值」。

    該委員會發現，貝萊德透過5檔基金，投資相關中企逾4.29億美元。布萊德管理逾9兆美元資產，並受到數百萬美國人委託，將其存款進行投資。貝萊德聲明，已與該委員會直接接觸，以更深入了解其疑慮。

    MSCI挑選組成指數的證券，許多投資人將相關指數作為投資組合的基礎。以MSCI產品為基準的資產超過13兆美元。MSCI聲明說，對於該委員會的調查正進行審視。MSCI之前表示，所有的指數決定都是在徵詢全球市場參與者後做出的。

    報導指出，新近對貝萊德與MSCI的調查顯示，該委員會已將關注焦點擴大至對資產管理人及指數彙編機構的審查。這些公司通常不直接觸其投資組合或指數中的中國公司，但在將大量美國人的退休金，導引入這些中企上扮演關鍵角色。

    該委員會說，調查反映，由於貝萊德與MSCI做出的決定，造成美國人一直在無意間，對違反美國利益的中國企業提供資金。

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