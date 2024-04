東部前線情勢惡化 烏克蘭：自3村戰術撤退

2024/04/29 03:36

〔中央社〕烏克蘭部隊在東部前線戰況危急,武裝部隊總司令瑟爾斯基今天表示,已經被迫從3個村莊進行戰術撤退。他在烏軍等待亟需的美國援助方案送達戰區之際,就戰地情勢惡化提出警告。

美聯社報導,瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)通報,俄羅斯軍隊繼續「沿著超過1000公里長的整條戰線」展開攻擊,在烏東重鎮阿夫迪夫卡(Avdiivka)以西則爆發激烈會戰。經長達數月艱辛戰鬥後,俄軍於2月拿下阿夫迪夫卡。

瑟爾斯基在加密通訊軟體Telegram的更新貼文中指出:「最艱難情勢出現在波克羅夫斯克(Pokrovsk)和庫拉霍韋(Kurakhove)的方向,當地激戰持續。」這是烏軍在曾是工業樞紐的頓內茨克州(Donetsk)所掌控的兩座城巿。

「敵人早已在這些方向與多達4個旅交戰,他們正試圖對阿夫迪夫卡和馬林卡(Marinka)以西開展攻勢,以向波克羅夫斯克和庫拉霍韋移動…烏克蘭國防軍部隊為了保護我們守軍生命和健康,轉進柏迪奇(Berdychi)、塞梅尼夫卡(Semenivka)和新米哈伊洛夫卡(Novomykhailivka)以西的新邊界。」

這些前線村莊其中兩個位在波克羅夫斯克以東不到50公里處,另一個跟庫拉霍韋的道路距離更僅30公里。

由於烏軍彈藥需求孔急,華府智庫華盛頓戰爭研究所( Institute for the Study of War)昨天預測,俄軍「接下來數週內很可能會在戰術上大有斬獲」。

它在最新作戰評估中指出,俄軍有機會朝阿夫迪夫卡周圍推進,並且對察蘇夫雅(Chasiv Yar)構成威脅。拿下當地將讓俄軍掌控山頂,居高臨下攻擊構成烏克蘭東部防禦骨幹的其他重要城巿。

儘管如此,華盛頓戰爭研究所評估,莫斯科恐仍無法藉此「於短期內」造成基輔防線崩潰。

俄羅斯國防部今天證實,俄軍已經拿下位在阿夫迪夫卡以北約15公里處的一個村莊。1130429

