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    台灣列國家「比CHINA顯眼」！ 小粉紅崩潰抗議 飯店霸氣回這句

    中國一名小粉紅到大馬旅遊，在下榻飯店看見大廳牆壁上列出的亞洲國家中有台灣，且位置還比中國顯眼，當場崩潰。（圖翻攝自小紅書）

    中國一名小粉紅到大馬旅遊，在下榻飯店看見大廳牆壁上列出的亞洲國家中有台灣，且位置還比中國顯眼，當場崩潰。（圖翻攝自小紅書）

    2023/07/17 18:34

    〔即時新聞／綜合報導〕小粉紅又崩潰啦！近日一名中國旅客到馬來西亞旅遊，到下榻飯店時發現大廳牆壁上列出的亞洲國家中有台灣，且位置還比中國顯眼，當場向飯店櫃台人員抗議，還向訂房網站Agoda投訴，不料卻雙雙碰壁。

    一名中國女網友16日在中國社交平台「小紅書」以「吉隆坡入住台獨酒店！姐妹們避雷」為題發文表示，自己最近到馬來西亞旅遊，訂了吉隆坡飯店「Orange Hotel KLIA & KLIA2」的房間，在等待簽到時，看見飯店大廳的牆壁上列出亞洲各國的英文名稱，在最上排處看到斗大的TAIWAN，CHINA則放在最下排邊角處，當場讓原PO爆氣。

    原PO認為台灣不是國家，不應該出現在牆上，更讓她生氣的是，台灣的位置竟然比中國還顯眼，作為驕傲的中國人，孰可忍孰不可忍，直接向飯店櫃台人員抗議，質問「台灣也是一個國家嗎」？不料飯店人員想都沒想就回「Yes」！原PO一聽理智線斷裂，當場與飯店人員爭執起來，強調「台灣是中國的一部份」。

    這名小粉紅無理取鬧還未結束，後續原PO還向訂房網站Agoda投訴該飯店，沒想到也吃鱉。從原PO分享的對話截圖可以看到，原PO向客服人員抱怨「這家酒店大堂牆上貼了多個國家的名稱，其中有TAIWAN，並且酒店工作人員也認為台灣是一個國家」，客服人員則回應「不好意思，貼了台灣的名稱是酒店的決定，我們無法不讓酒店擺設的，抱歉了」。

    最後原PO問客服是否為中國人，客服回答稱自己是馬來西亞人。由於接連碰壁，這名小粉紅只能氣得在小紅書同溫層發文討拍，引發中國網友熱議。

    中國一名小粉紅到大馬旅遊，在下榻飯店看見大廳牆壁上列出的亞洲國家中有台灣，且位置還比中國顯眼，當場崩潰。（圖翻攝自小紅書）

    中國一名小粉紅到大馬旅遊，在下榻飯店看見大廳牆壁上列出的亞洲國家中有台灣，且位置還比中國顯眼，當場崩潰。（圖翻攝自小紅書）

    該名小粉紅向訂房網站Agoda投訴，沒想到也吃鱉。（圖翻攝自小紅書）

    該名小粉紅向訂房網站Agoda投訴，沒想到也吃鱉。（圖翻攝自小紅書）

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