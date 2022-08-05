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    台灣是國家！ 士力架合作BTS秀台國旗 小粉紅崩潰：趁機搞小動作

    士力架與韓團防彈少年團推出新活動，並指只有在南韓、馬來西亞以及台灣等國家舉行。（圖取自推特）

    士力架與韓團防彈少年團推出新活動，並指只有在南韓、馬來西亞以及台灣等國家舉行。（圖取自推特）

    2022/08/05 20:27

    〔即時新聞／綜合報導〕小粉紅又玻璃心碎了！經典零食士力架巧克力是許多民眾的愛，沒想到近日與韓國「BTS」防彈少年團合作舉辦活動，卻因為官方把台灣和馬來西亞與南韓的國旗圖並列呈現，讓中國小粉紅怒批士力架把台灣定位成一個國家，氣得大罵「士力架在這個時候偷偷搞小動作？」、「這是對一個中國原則的公然挑釁」。

    近日有中國網友發現，士力架與韓團防彈少年團推出新活動，只有在南韓、馬來西亞以及台灣等國家舉行，從宣傳頁面可以看到，士力架直接把南韓、馬拉西亞、台灣的國旗並列呈現，小粉紅不禁痛批，「士力架把台灣定位成國家」。

    不少小粉紅氣炸發文說，「士力架在這個時候偷偷搞小動作？」、「以後相關產品都不要買，反正他們也不稀罕大陸（中國）的錢」、「士力架可以埋了吧」、「士力架真的膩死了！吃過一次就不想再吃了」、「不能不說是對一個中國原則的公然挑釁」、「士力架，請下架！」，而防彈少年團的粉絲則認為，這都是士力架品牌宣傳的問題，不能讓藝人背鍋。

    對此，「士力架中國」今天下午在官方微博發文道歉︰「我們留意到關於士力架在亞洲個別地區相關活動的報導，對此高度重視並深表歉意。我們已第一時間要求士力架當地團隊對其官方網站、官方社交帳號進行核查與調整，確保公司宣傳內容準確無誤，目前活動所涉及市場均已完成相關內容的整改。」

    「士力架中國」也強調尊重中國國家主權與領土完整，也會嚴格遵循中國法律法規，但中國網友仍不領情，留言嗆聲，「你這句子裡『只有一個中國』也沒說出來啊」、「只有一個中國這句話就這麼難說出口嗎」、「說，台灣是中國不可分割的一部分」。

    小粉紅怒批士力架把台灣定位成一個國家，氣得大罵「士力架在這個時候偷偷搞小動作？」、「這是對一個中國原則的公然挑釁」。（圖取自推特）

    小粉紅怒批士力架把台灣定位成一個國家，氣得大罵「士力架在這個時候偷偷搞小動作？」、「這是對一個中國原則的公然挑釁」。（圖取自推特）

    「士力架中國」今下午在官方微博發文道歉。（圖取自微博）

    「士力架中國」今下午在官方微博發文道歉。（圖取自微博）

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