04/02 各報重點新聞一覽

中國解放軍東部戰區昨無預警宣布「多向抵近」對台軍演，國防部痛批，中國是國際最大的「麻煩製造者」。（記者羅沛德攝）

2025/04/02 06:50

自由時報

中國無預警對台軍演 國防部痛批國際最大麻煩製造者

中國解放軍東部戰區昨無預警宣布「多向抵近」對台軍演，出動七十一架次軍機，還有包括「山東號」航艦編隊等廿一艘軍艦及海警船編隊，在台海周邊演訓。國軍自昨上午十時起實施「立即備戰操演」因應，全程嚴密掌握共軍機艦動態。國防部痛批，中國窮兵黷武，公然挑戰國際秩序、破壞穩定現狀，是國際最大的「麻煩製造者」。

請繼續往下閱讀...

詳見中國無預警對台軍演 國防部痛批國際最大麻煩製造者。

五大窒礙難行 警察人事條例 政院提覆議

立法院一月三讀通過「警察人員人事條例修正案」，將警消、海巡、移民、空勤總隊退休所得替代率調升為八十％。行政院昨召開臨時院會通過覆議案，指修正條文有五項窒礙難行之處，將依「憲法增修條文」規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

詳見五大窒礙難行 警察人事條例 政院提覆議。

搖晃嬰兒成殘 保母判關4年確定 民事賠1411萬

領有保母證照的台北市六十三歲保母蕭美智，受託照顧不到九個月大的男嬰，僅短短八天竟使男嬰疑因搖晃頭部過度，導致腦水腫併發癲癇、腦萎縮、視皮質失明。一審依業務過失傷害致重傷罪輕判一年半，二審改認定是成年人傷害兒童致重傷罪，且被揭發後，還控告家長誹謗，未見悔意，加重改判四年，最高法院駁回蕭婦上訴定讞。

詳見搖晃嬰兒成殘 保母判關4年確定 民事賠1411萬。

聯合報

美點名台灣貿易障礙 指對汽車、美豬牛等設限

美國總統川普預計四月二日宣布「對等關稅」，美國貿易代表署（USTR）三月卅一日公布「二○二五年對外貿易障礙評估報告」，再度對台灣要求落實豬肉產品原產地表達關切，同時點名台灣對符合美國規定的汽車設有技術性貿易障礙。

詳見美點名台灣貿易障礙 指對汽車、美豬牛等設限。

回應賴17條 共軍演訓「多向抵近台島」

共軍東部戰區昨天組織陸海空火等兵力，在台灣周邊聯合演訓，首度納入「要域要道封控」，提升封鎖台海能力。大陸海警艦艇編隊昨同時在台灣周邊海域執法巡查，展開「臨檢拿捕、攔截扣押」等科目演練。

詳見回應賴17條 共軍演訓「多向抵近台島」。

中國時報

中共軍演 陸航母首進我應變區

「賴17條」公布後19天，共軍東部戰區1日組織陸海空火等兵力，在台灣周邊開展聯合演訓。依國防部統計，昨日清晨至下午3時30分，共軍空中兵力共出動71架次、海上兵力21艘，包括山東號航艦編隊8艘，而山東號航艦前天首度進入我應變區。軍事專家指出，山東號與我方監控軍艦在目視距離，不符合航艦打擊群作戰規模，「沒有作戰意義，只是恫嚇意圖」。

詳見中共軍演 陸航母首進我應變區。

尊重遵守 區桂芝︰校長有壓力

北一女教師區桂芝日前接受大陸央視採訪，遭民眾檢舉違反教育中立，引發熱議。北一女中校長陳智源於3月31日在校內發布3點公告，明確規定即日起禁止該校教職員工接受中華人民共和國所屬官媒例如央視的採訪。區桂芝1日表示，校長有壓力，「我尊重，也遵守」。北市國民黨籍議員質疑，陳智源的要求恐怕與中央施壓有關。

詳見尊重遵守 區桂芝︰校長有壓力。

行政院長卓榮泰昨主持臨時院會，通過「警察人事條例覆議案」覆議案，將依「憲法增修條文」規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。（行政院提供）

63歲保母蕭美智涉搖晃嬰兒成殘，二審改認定是成年人傷害兒童致重傷罪，加重判4年徒刑，最高法院駁回蕭婦上訴定讞。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法