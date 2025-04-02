中國無預警軍演 白宮發聲：川普強調台海和平重要

白宮新聞秘書李威特被問及中國在台海周邊軍演，她回應重申，美國反對任何單方面以武力或脅迫手段改變台海現狀。（歐新社）

2025/04/02 07:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民解放軍東部戰區昨（1）日無預警宣布對台軍演，出動71架次軍機，及包括「山東號」航艦編隊等21艘軍艦及海警船編隊在台海周邊「多向抵近」演訓。我國軍實施「立即備戰操演」因應，全程嚴密掌握共軍動態。對此，白宮也回應，重申美國反對任何單方面以武力或脅迫手段改變台灣海峽現狀。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）週二在記者會上被問及，中國在台海周邊進行軍事演習一事，她回應表示，美國重申反對任何單方面以武力或脅迫手段改變台灣海峽現狀的立場。李威特表示，川普總統強調維護台海和平的重要性，美國鼓勵和平解決兩岸問題，國家安全委員會已就此事進行通報，他們也重申反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖，這是國家安全部門的直接表態。

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CNN報導提及，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週首次訪問亞洲，誓言加強美國與菲律賓的軍事聯盟，以重建威懾力，對抗「中國在印度太平洋地區的侵略」，並稱日本是「遏制中國軍事侵略不可或缺的夥伴」，包括對台海地區的侵略。中國軍方週二即發布訊息，在台灣周邊舉行陸海空軍和火箭部隊的聯合演習，以嚴厲警告。對此我國官員譴責中方「魯莽且不負責任」。

報導提到，台灣內部分析認為，赫格塞斯的訪問是中國舉行演習的「外部原因」之一，有台灣國家安全官員分析，他們重申了台海安全穩定的重要性，並確認美國正在將安全重點轉向印度太平洋地區，而這給北京的意圖帶來巨大壓力。

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