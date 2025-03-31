中配恩綺提早入關躲圍堵 閩南狼竟當場買機票入關「送行」！

閩南狼當場購買與恩綺同班機的機票跟著入關。（圖翻攝自八炯Threads）

2025/03/31 18:34

首次上稿 03/31 17:51

更新時間 03/31 18:34

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕與「亞亞」同樣因鼓吹武統遭移民署廢止居留許可並限期離境的中配「小微」和「恩綺」，今天（31日）離台最後期限。今下午傳出恩綺已買好機票準備在傍晚離境，反共網紅「八炯」號召粉絲下午4點到機場「歡樂送」，但恩綺疑似為了躲避被圍堵，提早一個多小時就抵松機。沒想到饒舌歌手「閩南狼」堅持要為恩綺送行，竟當場買了張同班機的機票跟著入關，引起網友熱議。

請繼續往下閱讀...

八炯今下午1點多在Threads上發文號召粉絲下午4點一起到松山機場幫恩綺辦場歡樂送，怎料恩起疑似為了躲避在群眾嘲諷聲下離開台灣的窘況，下午不到3點就提前現身松山機場，在移民署人員的陪同下辦理登機手續，提早入關通過安檢。據悉，恩綺是預計搭乘四川航空今天晚上6時35分的班機前往中國成都。

眼看歡樂送不成，閩南狼竟當場購買同班機的機票，堅持要親自為恩綺送行。八炯稍早PO出閩南狼進到登機入口的影片，表示「閩南狼買了張飛往成都的機票，要去歡樂送舔共陸配恩琪，祝福他一路走好！接下來換小微！」

由於閩南狼前幾天才被國台辦點名是「台獨打手」，國台辦發言人陳斌華還揚言要「依法追責」這些被舉報人員，因此得知閩南狼買了去中國的機票後，網友紛紛表達擔憂，「他落地後真的能安全回來嗎」、「賣鬧啦，真的會有去無回」、「這真的是以身犯險耶，如果閩南狼真的被抓走怎麼辦？」、「他這樣回得來嗎？」、「感覺真危險，開始有點擔心了餒」、「他不會在機場……甚至飛機上就直接被中國特務扣留吧？來得及攔住他嗎？太危險了！」

不過也有人認為，「應該只是要親眼看恩綺登機而已，不會真的跟上去」、「他不要上飛機就沒事了，之後應該會退票吧」、「只是要去裡面看她們登機，沒有要飛過去啦，各位不要擔心」、「他只是想要在最近的距離拍攝吧，登上飛機的那一刻」、「應該頂多到登機口吧？」、「應該只是進去送機」。

閩南狼入關前接受媒體訪問時表示「我要送她最後一程，不能讓她這麼低調離開」，還稱自己是買單程機票，已做好「去了就回不來」的打算。當媒體問「是否會被遣送回來？」，在一旁的八炯幫忙回應，說「被遣送是最好的，就怕不遣送」。目前閩南狼在YT開直播，可以看到他人正在出境大廳，還沒有撞見恩綺，線上觀看人數破萬人。

不過稍早從閩南狼的直播可以看到，閩南狼並未跟著登機，且沒有看到恩綺本人。不過直播過程中，閩南狼遭一名準備登機的男子嗆聲是「小丑」，2人發生口角，隨後就有機場人員出面制止。

閩南狼當場購買與恩綺同班機的機票跟著入關。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法